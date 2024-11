Trumpovi už zablahoželal aj premiér Fico: Jeho zvolenie označil za porážku liberálnych myšlienok, teší sa na spoluprácu

Zvolenie Donalda Trumpa je porážkou liberálnych a progresívnych myšlienok, pretože nový americký prezident je konzervatívne orientovaný.

Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na dnešnej tlačovej besede. Premiér zvolenému americkému prezidentovi Trumpovi zablahoželal a doplnil, že rešpektuje výber, ktorý urobili občania Spojených štátov.

Podľa premiéra netreba veriť prieskumom a médiám

„Patríme medzi politikov, ktorí nezasahujú do vnútorných záležitostí iných štátov a nemudrujú na úkor iných. Preto toto rozhodnutie akceptujeme, môžeme ho zobrať na vedomie a môžeme si klásť otázky, aké dôsledky bude mať zvolenie nového amerického prezidenta tak na medzinárodnú situáciu, ako aj na vzťahy medzi Spojenými štátmi a EÚ a na ďalšie aktivity NATO,“ povedal premiér a dodal, že si myslí, že Trump bude klásť veľký dôraz na ekonomické záležitosti Spojených štátov a vo všetkých jeho rozhodnutiach bude platiť to, že Amerika je na prvom mieste.

Podľa predsedu vlády, z amerických volieb súčasne plynie ponaučenie, že nikdy netreba veriť médiám a prieskumom. „Tento odkaz dávam občanom SR, pretože vždy majú médiá tendenciu klamať, vytvárať iný obraz, ako je reálny obraz, nehovoriac o prieskumoch verejnej mienky, ktoré sa z 90 percent robia na objednávku, aby ukázali to, čo predovšetkým nie je pravda,“ uviedol premiér.

Pripravený na spoluprácu

„Myslím si, že sa v EÚ zapotíme, pretože ani zďaleka nie sme schopní byť v EÚ takí draví, ako môže byť administratíva nového amerického prezidenta,“ dodal predseda vlády a pokračoval, že najpodstatnejšie budú prvé očakávané kroky Trumpa v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

„Je dobré, že už sa ozýva aj Moskva, ktorá hovorí, že je pripravená komunikovať s novým americkým prezidentom o tom, čo sa bude diať na Ukrajine v najbližšom období. Nebudem nič predbiehať, ale vychádzam z toho, že prezident Trump bude chcieť doručiť výsledky. Avizoval, že je pripravený byť aktívny v tejto téme,“ informoval Fico s tým, že jeho aktivita sa môže prejaviť rôznymi formami, ako napríklad zastavením alebo výrazným znížením pomoci Ukrajine.

„Nepredpokladám, že by niekto uvažoval o šialenstvách typu, že sa na Ukrajinu dodajú rakety stredného a dlhého doletu, aby sa mohli zasahovať ciele na území Ruskej federácie,“ vyhlásil predseda vlády, podľa ktorého by to viedlo len k eskalácii napätia.

„Napriek tomu, že sme malá krajina, pokiaľ ide o počet obyvateľov a silu ekonomiky, napriek tomu sa tešíme na spoluprácu v takom rozsahu, ako bude umožnená,“ uzavrel Fico.