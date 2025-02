Trump telefonoval s Putinom, hovoriť mali o vojne na Ukrajine. Ruský prezident vraj chce, aby ľudia prestali zomierať

Americký prezident Donald Trump mal telefonicky hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou ich rozhovoru podľa Trumpa bolo ukončenie vojny na Ukrajine.

Ako ďalej píše New York Post, ktorý s informáciou prišiel, Trump potvrdil, že aj Putin chce, aby ľudia prestali zomierať.

„Všetci tí zomierajúci mladí krásni ľudia. Sú to ako vaše deti, 2 milióny z nich zomierajú bezdôvodne,“ odkázal Trump.

Podľa neho, ak by bol prezidentom v roku 2022 on, k žiadnej vojne by nedošlo. Svojho predchodcu, Joa Bidena, označil ako hanbu národa.

„Dúfam, že k tomu dôjde rýchlo, každý deň zomierajú ľudia. Vojna na Ukrajine je zlá, chcem túto prekliatu vec už ukončiť,“ dodal americký prezident.

Stretnutie so Zelenským

Trump sa plánuje stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Chce s ním uzavrieť dohodu o prístupe k nerastnému bohatstvu a vzácnemu plynu na Ukrajine výmenou za bezpečnostné záruky pri akomkoľvek potenciálnom mierovom urovnaní.