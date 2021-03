Trpezlivosť zdravotníkov nie je bezhraničná, vysvetľuje lekár Visolajský. Nechcú im vyplácať pandemickú PN

Slovenskí zdravotníci, na rozdiel od svojich kolegov v iných európskych krajinách, majú čoraz väčší problém s tým, aby im po infikovaní v práci bola uznaná pandemická práceneschopnosť (PN).

Vo štvrtok o tom informoval na tlačovej konferencii pred Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský spolu s prezidentom Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marianom Kollárom. “Sociálna poisťovňa sa aktívne dožaduje nemocníc a od riaditeľov nemocníc žiada potvrdenia, že daný zdravotník sa infikoval v práci, aby mohla túto COVID PN vyplatiť. Sme svedkami toho, že riaditelia nemocníc čoraz viac odmietajú dávať toto potvrdenie,” povedal šéf LOZ.

Zdravotníci strácajú trpezlivosť

Žiadajú preto, aby sa urýchlene odstránili všetky legislatívne prekážky na plné hradenie pandemickej PN. Vyzývajú vládu SR a Národnú radu (NR) SR, aby vypustili vystavovanie potvrdenia a povinnosť preukazovania sa toho, že sa zdravotník nakazil pri výkone svojho povolania. Visolajský zdôraznil, že trpezlivosť slovenských zdravotníkov je “veľmi veľká, ale nie bezhraničná”.

Kollár poukázal na to, že bol schválený tzv. úrazový príplatok, ktorý sa po započítaní k pracovnej neschopnosti vo výške 55 percent vymeriavacieho základu môže posunúť k 100 percentám, čo sa však podľa jeho slov v praxi nenaplnilo. “Z nášho pohľadu cítime, že úrazový príplatok nie je tým riešením, ktoré sme očakávali od legislatívy,” doplnil. Sociálna poisťovňa by mala zdravotníkom podľa jeho názoru vyplatiť plných 100 percent, tak ako je to napríklad pri policajtoch či sudcoch.

SLK aj LOZ pripomínajú, že problém trvá už rok. Tvrdia, že premiér Igor Matovič (OĽANO) na rokovaniach problém so stopercentným preplácaním PN nemal.

Problém sa aktívne riešil

Ako v stanovisku uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, problémy pri preplácaní pandemickej PN v niektorých prípadoch rezort eviduje. Problematiku už podľa Eliášovej v spolupráci s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne riešili. „Ministerstvo zdravotníctva si prácu všetkých lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov vysoko váži a ďakujeme im za ich dlhodobé nasadenie v boji s pandémiou. Zdravotníci v prvej línii majú náš obrovský rešpekt a úctu, sú to ľudia, ktorí sú najvystavovanejší riziku s cieľom chrániť zdravie a životy iných,“ doplnila.