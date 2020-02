Trapas na Oscaroch: Známeho amerického herca si pomýlili s členom štábu víťazného Parazita, gratulovali mu k výhre

Jedna z najočakávanejších udalostí filmového priemyslu je opäť za nami a ani tohtoročné odovzdávanie Oscarov sa nezaobišlo bez prekvapení či (ne)chcených trapasov. Jeden sa stal aj známemu americkému hercovi Johnovi Cho, ktorého môžete poznať z filmov ako Pátranie (Searching) či Star Trek. Ten na oscarovú noc rozhodne nezabudne.

Herec John Cho nie je v Hollywoode žiadnym nováčikom a mnohí jeho fanúšikovia by si mohli myslieť, že rovnako známy je aj medzi hereckými kolegami. Nedávne odovzdávanie Oscarov však ukázalo zrejme presný opak.

Rasistický trapas?

47-ročný herec sa na ceremoniále odovzdávania známych filmových cien zúčastnil a rovnako ako ostatní pozvaní hostia, aj on pri víťazstvách jednotlivých nominovaných filmov víťazom zatlieskal a gratuloval. Na oplátku však gratulovali aj oni jemu, s čím sa známy americký herec s juhokórejskými koreňmi pochválil aj na svojom Twitteri, čo si všimol aj portál Insider.

Nepochybným favoritom tohtoročného odovzdávania Oscarov bola juhokórejská snímka Parazit, ktorá si napokon odniesla 4 cenné sošky vrátane Najlepšieho cudzojazyčného filmu i Najlepšieho celovečerného filmu. A práve pri jednotlivých výhrach sa uznania dostalo aj Choovi a to aj napriek tomu, že v Parazitovi nehral a nemal s ním absolútne nič spoločné.

„Stál som spolu so skupinkou filmu Parazit a dostal som veľa gratulácií,“ napísal 47-ročný herec na svojom profile.

Hereckí kolegovia si ho tak zrejme kvôli jeho koreňom pomýlili s jedným z hercov, ktorí vo filme účinkovali.

Standing with Parasite crew, I got congratulated A LOT. Lol. — John Cho (@JohnTheCho) February 10, 2020

Táto príhoda, samozrejme, mnohých na Twitteri pobavila, no objavili sa aj takí, ktorí správanie Choových kolegov odsúdili a označili ho za rasistické.

Nepoznajú ho aj napriek úspešným projektom

John Cho si ale z toho celého ťažkú hlavu nerobí, pobavilo ho to a to je celé. Je však smutné, že ho americkí kolegovia aj napriek pestrej filmografii stále nepoznajú. Vidieť ho totiž mohli vo viacerých úspešných filmoch, medzi inými napríklad v troch rebootových filmoch série Star Trek, teenagerských komédiách Prci, prci, prcičky (American Pie) či Zahulíme, uvidíme (Harold & Kumar Go to White Castle), kde vyslovil známu hlášku „MCBP“ a aj v mnohých ďalších filmoch či seriáloch.