Toto nemusí skončiť dobre ani pre ľudí: Chrobáky sexujú menej a môže to mať strašné následky aj pre nás

Mnohí z nás si to stále nechcú pripustiť a myslia si, že klimatická kríza je výplodom vyšších mocností a nič na nej nie je pravdivé. Samozrejme, je to presne naopak a má to ďalekosiahlejšie následky, než ste si možno mysleli. Klimatická kríza totiž vo veľkom vplýva aj na svet hmyzu vrátane jeho sfarbenia a schopnosti rozmnožovať sa. No a to má priamy vplyv aj na životy nás ľudí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nová štúdia publikovaná v časopise Ecology and Evolution varuje pred vplyvmi globálneho otepľovania na svet hmyzu. Práve globálne otepľovanie totiž môže sťažiť niektorým druhom hmyzu úspešné párenie, píše web The Guardian.

Chrobáky menia sfarbenie – nedobrovoľne

Mnohé druhy chrobákov sa totiž vďaka svoju sfarbeniu dokážu nielen ľahšie brániť pred predátormi, ale pomáha im aj pri párení. Globálne otepľovanie však spôsobuje, že niektorým druhom hmyzu sa sfarbenie mení, čo vedie k ťažším podmienkam na párenie. V budúcnosti to môže smerovať k tomu, že v dôsledku neschopnosti nájsť si partnera, sa budú niektoré chrobáky páriť menej a môže to viesť k ich vyhubeniu.

„Pokiaľ je ovplyvňovaná ich reprodukcia, vážne to narúša ich schopnosť prežiť,“ uviedla behaviorálna ekologičky z Macquarie University v austrálskom Sydney, Mariella Harberstein. Tá je zároveň jednou z autoriek štúdie.

Môže to mať vplyv aj na ľudí

Nejde pritom o nové zistenie, že niektorému hmyzu sa mení v dôsledku klimatických zmien ich sfarbenie. Michael Moore z University of Colorado Denver dávnejšie zistil, že samci vážok strácajú svoje farebné vzory krídel tam, kde je klíma výrazne teplejšia. Teraz sa snaží prísť na to, či práve toto môže negatívne vplývať na ich schopnosť nájsť si partnera. Moore si myslí, že nemusí ísť o univerzálne pravidlo a niektorým chrobákom zmena sfarbenia nemusí nutne kaziť reprodukčný proces.

Isté ale je, že o problém ide. Pokiaľ totiž budú postupne niektoré druhy hmyzu vymierať, bude to mať priamy následok aj pre ľudstvo ako také. Bez hmyzu totiž človek na zemi neprežije.