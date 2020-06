Toto má byť najdesivejší seriál, aký tento rok uvidíte: HBO vydalo trailer na novinku Lovecraft Country

Hororových seriálov nie je nikdy v ponuke televíznych staníc a streamovacích služieb dosť. Ďalším prírastkom v tomto žánri bude novinka z dielne HBO s názvom Lovecraft Country. A na tú sa podľa novo zverejneného traileru naozaj oplatí čakať.

Za hororovou fantasy novinkou bude stáť trojica skúsených autorov, výkonnými producentmi bude uznávaný režisér a scenárista Jordan Peele (stál za horormi ako Get Out či Us), či vizionársky tvorca J. J. Abrams (Star Wars VII a IX), showrunnerkou bude Misha Green (seriál Spartacus).

Lovecraft Country predstaví príbeh založený na rovnomennej knižnej predlohe spisovateľa Matta Ruffa z roku 2016 odohrávajúci sa v 50. rokoch minulého storočia.

Hlavným hrdinom bude fanúšik sci-fi príbehov Atticus Freeman (hrá ho Jonathan Majors), ktorý pátra po svojom stratenom otcovi (toho stvárni Michael Kenneth Williams). S hľadaním mu pritom pomáha jeho dávna priateľka Letitia (Jurnee Smollett-Bell) a jeho strýko George (Courtney B. Vance). Spoločne sa snažia nájsť nielen strateného člena rodiny, ale zároveň bojovať proti rôznym nadprirodzeným javom, pričom prítomné budú aj ďalšie hororové motívy, nehovoriac o prítomnosti rasizmu, s ktorým si hlavní hrdinovia budú musieť poradiť tiež. Novinka tak naviaže aj na aktuálne dianie v USA a pripomenie zbytočnosť rasových predsudkov. HBO pri príležitosti blížiacej sa premiéry zverejnila nový trailer, ktorý doslova láka na zhliadnutie novej série. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Prvý zo seriálov od Abramsa na HBO

Seriálová hororová novinka má byť tým najdesivejším, čo tento rok v televíznej produkcii uvidíme. Či to tak ale napokon aj dopadne, je zatiaľ otázne. Premiéra je naplánovaná na august 2020 a 8-dielna seriálová novinka vyzerá skutočne nádejne.

Stanici HBO tento rok karta so seriálovými novinkami skutočne ide, čoho dôkazom je aj výborne hodnotená adaptácia románu Stephena Kinga s názvom Outsider zo začiatku tohto roka. Lovecraft Country tak bude druhým mysterióznym počinom HBO tento rok.

Jedným z tvorcov nového seriálu je J. J. Abrams, ktorý s HBO podpísal zmluvu na vytvorenie niekoľkých nových diel, Lovecraft Country je prvým z nich. Okrem toho, že pracoval aj na produkcii tretej série seriálu Westworld, produkuje aj seriálový spin-off ku kultovému hororu Osvietenie (The Shining) s názvom Overlook.