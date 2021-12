Tornádo, lečo, covid aj Zanzibar: Toto Slováci najčastejšie vyhľadávali cez Google v roku 2021

Pre mnohých ľudí bol rok 2021 opäť rokom, kedy bolo nutné pracovať či vzdelávať sa z domu kvôli pretrvávajúcej pandémii a neustále sa meniacej situácii. Slováci a Slovenky zostali aj naďalej v online priestore a zaujímali sa o mnohé svetové či domáce novinky z pohodlia svojich domovov.

Stále vedie koronavírus

Pretrvával trend vyhľadávania informácií bezprostredne súvisiacich s pandémiou, no veľkú pozornosť zaznamenalo aj sčítanie obyvateľov, ktorého sa zúčastnilo takmer celé Slovensko. A keďže ľudia nemohli fyzicky fandiť športovcom či družstvám na lokálnych či medzinárodných športových podujatiach, o to viac sledovali výsledky online. A potom, čo už zistili všetko o pandémii, zaujímali sa aj o to, ako upliesť korbáč či ako kúpiť bitcoin.

TRENDY VO VYHĽADÁVAČI GOOGLE NA SLOVENSKU V ROKU 2021 1. Korona.gov.sk

2. Edupage

3. Bezkriedy

4. Sčítanie obyvateľov

5. FlashScore.sk

6. Covid automat

7. Byť zdravý je výhra

8. Očkovanie

9. Očkovacia lotéria

10. Ehranica

„Informácie o vývoji situácie na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu zostali aj naďalej v centre pozornosti ľudí. Najviac tento rok trendovala oficiálna stránka Korona.gov.sk. S témou pandémie úzko súvisí aj tzv. covid automat, ktorý určoval, kde a aké opatrenia platia na základe sfarbenia jednotlivých okresov,” uviedla PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko, Alžbeta Houzarová.

V súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa medzi trendy dostali aj rôzne aplikácie nielen pre študujúce mladšie ročníky, ale aj rôzne komunikačné nástroje pre tých, ktorí pracovali z doma. “Mimo pandemických tém Slovákov zasiahla aj informácia o tornáde v juhomoravskom okrese Hodonín a zaujímali sa napríklad aj o to, ako uvariť kukuricu,“ komentuje Houzarová.

Medzi slovenskými osobnosťami bodovali športovci

Slovensko je mimoriadne športovo orientovanou krajinou, pričom si nenechá ujsť úspechy jej športovcov. Hneď na prvom mieste sa nachádza najúspešnejšia slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorej sa v sezóne 2020/2021 podarilo niečo úžasné – víťazstvo v Svetovom pohári v alpskom lyžovaní.

Okrem lyžovania Slovákov zaujíma aj cyklistika a počínanie skvelého Petra Sagana. Veľkú pozornosť si vyslúžil aj Rory Sabbatini, ktorý pre Slovensko vybojoval na Letnej olympiáde v Tokiu striebro v golfe. Slovákov zaujímal aj vývoj na slovenskej politickej scéne, kedy sa novým premiérom slovenskej vlády sa stal Eduard Heger, ktorý si vymenil funkciu s terajším ministrom financií Igorom Matovičom.

Smutné odchody zasiahli najmä umelecký svet

Najväčšou ranou pre Slovákov bol odchod dvoch veľkých mien – Mira „Mekyho“ Žbirku, ktorého hudobná tvorba nás sprevádzala celé dekády a Milana Lasicu, ktorý bol nesmierne charizmatickým človekom a divákov zas celé dekády zabával.

Šokom pre mnohých bol aj odchod najznámejšej „Popolušky“ Libuši Šafránkovej. Na konci s dychom, Strach nad mestom či Muž z Ria, z týchto aj mnohých ďalších filmov si pamätáme na legendu Jean-Paula Belmonda, ktorý nás opustil v septembri tohto roku.

Domáce a svetové udalosti

Rok 2021 bol bohatý na rôzne domáce, ale aj zahraničné udalosti. Okrem sčítania obyvateľov a očkovacej lotérie bolo veľkou témou aj Referendum, ktoré sa kvôli sporným otázkam nakoniec neuskutočnilo. Veľkou domácou udalosťou, avšak medzinárodných rozmerov, bola návšteva pápeža Františka na Slovensku, ktorá trvala až 3 dni a vyvrcholila svätou omšou v Šaštíne.

Všetkých zaskočila nevídaná prírodná katastrofa u našich susedov, len kúsok od našich hraníc – tornádo v okrese Hodonín. Celý svet, vrátane Slovenska, sledoval situáciu v Afganistane, najmä koncom augusta a začiatkom septembra, kedy došlo k stiahnutiu vojsk z tejto krajiny.

Ako?

Tohtoročné udalosti a najmä pretrvávajúca pandémia koronavírusu sa odrazili aj v otázkach, ktoré sme si kládli s výrazom „Ako“. Ľudia vyhľadávali ako získať covid pass, ako sa prihlásiť na očkovanie, či ako sa prihlásiť do očkovacej lotérie. Keďže pre vstup do práce či určitých obchodov bolo potrebné sa preukázať testom, ľudí tiež zaujímalo ako dlho platí antigénový test.

Tento rok vzrástol záujem o investovanie aj o kryptomeny a tak ľudia zisťovali ako kúpiť bitcoin.

Dominovali aj MS v hokeji, z filmov Black Widow

Samozrejme, gigant Google sa pozrel aj na ďalšie najčastejšie vyhľadávané termíny a kľúčové slová. Zaujímavé je sledovať najmä gastro trendy, kde medzi receptami dominovalo lečo či šišky. Najhľadanejšou spomedzi polievok bola brokolicová. Zo športových udalostí neprekvapia hokejové či euŕopske futbalové majstrovstvá. Z dovolenkových destinácií najviac dominovalo Grécko, Chorvátsko či Zanzibar.

Zaujímavý je aj rebríček najvyhľadávanejších filmov. Aj keď posledné mesiace internet nielen na Slovensku, ale kdekoľvek inde na svete zaplavili články o sci-fi Duna, táto snímka nebola najvyhľadávanejšou. Slováci najviac hľadali informácie o marvelovkách Black Widow a Eternals. Duna skončila tretia.

Ďalšie tematické rebríčky si môžete pozrieť nižšie alebo v galérii na konci článku.

Trendy s výrazom „Recept“ – slané jazýčky 1. Lečo

2. Rizoto

3. Pizza

4. Lasagne

5. Sviečková Wellington

6. Fašírky

7. Hamburger

8. Boršč

9. Maďarský guláš

10. Zemiakové placky

Trendy s výrazom „Recept“ – sladké jazýčky 1. Šišky

2. Tiramisu

3. Vianočka

4. Lievance

5. Dolky

6. Cookies

7. Makrónky

8. Bublanina

9. Tartaletky

10. Muffiny

Trendy v kategórii „Športové udalosti“ 1. MS v hokeji

2. Euro

3. Okolo Slovenska

4. Tour de France

5. Premier League

6. Fortuna liga

7. Liga majstrov

8. La Liga

9. Giro d’Italia

10. Oktagon

Trendy s výrazom „Polievka“ 1. Brokolicová polievka

2. Karfiólová polievka

3. Mrkvová polievka

4. Frankfurtská polievka

5. Šošovicová polievka

6. Hokkaido polievka

7. Hrášková polievka

8. Cesnaková polievka

9. Ostrokyslá polievka

10. Špenátová polievka