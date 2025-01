TikTok v USA zrejme už o pár dní skončí: Ľudia tam masívne prechádzajú na novú aplikáciu, tá však nie je o nič lepšia

TikTok plánuje zatvoriť svoju aplikáciu pre používateľov v USA od nedele (19. 1.), keď by mohol vstúpiť do platnosti jej zákaz, pokiaľ ho Najvyšší súd USA nezablokuje. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Platforma, ktorá má viac ako 170 miliónov amerických používateľov, plánuje okamžité ukončenie svojej prevádzky namiesto toho, aby umožnila existujúcim používateľom nepretržitý prístup, ako sa očakávalo. Zákon totiž zakazuje iba nové sťahovanie aplikácie TikTok v obchodoch Apple alebo Google, pričom existujúci používatelia by mohli aplikáciu nejaký čas používať.

Namiesto aplikácie webová stránka s informáciami o zákaze

Podľa plánov TikToku však používatelia, ktorí sa pokúsia otvoriť aplikáciu, uvidia kontextovú správu, ktorá ich nasmeruje na webovú stránku s informáciami o zákaze, uviedli zdroje pod podmienkou zachovania anonymity, pretože informácia nie je verejná.

TikTok plánuje tiež poskytnúť používateľom možnosť stiahnuť si všetky svoje údaje. Prezident Joe Biden v apríli minulého roka podpísal zákon, ktorý vyžaduje, aby materská spoločnosť TikToku ByteDance predala svoje aktíva v USA do 19. januára 2025, inak bude čeliť zákazu. ByteDance doteraz odmietal predať TikTok v USA.

Zákaz by sa mal dať obísť

Čínske spoločnosti sa snažili prinajmenšom o oddialenie implementácie zákona, ktorý podľa nich porušuje prvý dodatok ústavy USA na ochranu slobody prejavu. Ale aj keby TikTok ponechal svoju aplikáciu prístupnú pre existujúcich používateľov v USA, prestali by dostávať aktualizácie, čo by viedlo k postupnému zhoršovaniu kvality a väčšej zraniteľnosti.

Riešením pre používateľov v USA by mohlo byť, že sa obrátia na VPN (virtuálne súkromné ​​siete), aby maskovali svoju polohu presmerovaním cez krajiny, kde je TikTok stále dostupný. Ďalšou možnosťou je, že TikTok by sa mohol aktualizovať z neamerických serverov prostredníctvom partnerstiev so zahraničnými, nečínskymi spoločnosťami, ale to by predstavovalo priamy a otvorený odpor voči rozhodnutiu amerických úradov a pravdepodobne by to zintenzívnilo kontrolu operácií ByteDance v USA.

Zastúpi ho RedNote?

Od chvíle, keď TikTok oznámil svoj plán ukončiť prevádzku pre používateľov v USA, mnohí Američania začali hromadne prechádzať na alternatívne platformy, medzi ktorými vyniká nová aplikácia RedNote. Tá si podľa britského denníka The Guardian okamžite získala popularitu vďaka jednoduchému rozhraniu a podobným funkciám, na aké boli používatelia TikToku zvyknutí.

Záujem o RedNote dokonca vyústil do toho, že jej servery museli čeliť zvýšenému náporu nových registrácií. RedNote však taktiež nie je celkom bezpečný. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť upozorňujú, že platforma môže mať podobné bezpečnostné riziká ako TikTok. Aplikáciu vyvíja startup so sídlom v Singapure, pričom niektoré jej technologické komponenty sú tiež napojené na čínskych dodávateľov. To vyvoláva otázky ohľadom ochrany súkromia používateľov a potenciálneho sledovania ich dát.

„Prechod na RedNote je pochopiteľný krok, no používatelia by mali byť obozretní. Bez dôkladnej kontroly môže mať aj táto platforma svoje úskalia, najmä v oblasti ochrany osobných údajov,“ varoval čitateľov theguardian analytik pre kybernetickú bezpečnosť Marcus Holt.

Zachránca Elon Musk?

Riešením celej situácie by mohol byť predaj americkej časti TikToku. Čínski predstavitelia údajne diskutujú o možnosti predať ju Elonovi Muskovi. Rokovania sú však stále v počiatočnej fáze, no podľa jedného scenára by Muskova sociálna sieť X prevzala kontrolu nad TikTokom v USA, čím by mohla posilniť svoj biznis a prilákať inzerentov. TikTok s viac ako 170 miliónmi užívateľov v USA je ocenený na 40 až 50 miliárd USD. Otázne však je, či by sa transakcia uskutočnila a či by ju schválila americká vláda.