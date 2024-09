Tieto topánky sú podľa expertov horúcim trendom na jeseň 2024. Nesmú chýbať v šatníku žiadnej ženy

Čoskoro nastane jeseň a s ňou budete potrebovať vhodnú obuv. Či už presadzujete praktickosť alebo módnosť, máme pre vás zopár tipov na to, čo by vám v šatníku nemalo chýbať. Nie je to pritom nič pre šedé myšky a budete k týmto topánkam potrebovať aj štipku odvahy.

Ako píše portál Brightside.me, módne trendy sa neustále menia a veci vychádzajú z módy a vracajú sa späť. Na jeseň 2024 sú trendy v obuvi mimoriadne vzrušujúce a ponúkajú kombináciu všestrannosti a odvážnych možností.

Čižmy nad kolená

Čižmy nad kolená vstupujú do centra pozornosti vďaka svojmu sofistikovanému vzhľadu a všestrannej nositeľnosti, ideálne na vrstvenie cez džínsy alebo kombinovanie so sukňami. Ponúkajú elegantnú a hrejivú alternatívu, vďaka čomu sa členkové čižmy v tejto sezóne stávajú menej obľúbenými.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nicole Wocke (@nicolewocke)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Roslyn Griner (@howrosdoesit)

Hadí vzor

Hoci sa topánky s hadím vzorom opäť vrátili do módy, pri nesprávnom ladení s outfitom môžu byť niekedy vnímané ako nevkusné. Problematické môžu byť aj pre značné etické obavy súvisiace s pravou haďou kožou, ktorá bola v minulosti kvôli svojej vysokej cene symbolom luxusu.

Našťastie, dnešný trh ponúka mnoho presvedčivých umelých možností, ktoré poskytujú rovnaký luxusný vzhľad. Ak teda máte dosť odvahy nosiť tento vzor, nezabúdajte na to, že je najlepšie kombinovať ho s tlmenými a nevýraznými farbami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Rag Company LLC (@ragcompanyllc)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ramy Brook (@ramybrook)

Hranaté špičky

Éra okrúhlych či špicatých špičiek skončila. Túto jeseň sa odvážne vracajú topánky so štvorcovou špičkou, ktoré ponúkajú výrazný a moderný zvrat v klasických vzoroch obuvi.

Štvorcová špička poskytuje svieži geometrický vzhľad, ktorý kontrastuje s tradičnými zaoblenými alebo špicatými špičkami, ktoré ženy zvyknú preferovať, či už ide o lodičky alebo čižmy.

Takéto topánky sú k dispozícii v sýtych jesenných farbách a z materiálov ako koža a semiš, sú ideálne pre tých, ktorí chcú svojou obuvou urobiť výrazný krok a zároveň si užiť kombináciu štýlu a pohodlia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa around the shoes (@aroundtheshoess)