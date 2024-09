Tieto slová mali zostať v tajnosti, zachránili však vyhrotenú situáciu. Princ Harry opäť zverejnil detaily roztržky s Williamom

William údajne použil „tajné heslo“ v hádke s Harrym, ktoré zastavilo vojvodu zo Sussexu v jeho vyčíňaní. V roku 2023 Harry vydal svoju knihu Spare, v ktorej potvrdil nepríjemný súrodenecký incident, keď sa medzi nimi strhla fyzická potýčka.

Kniha odkryla z Harryho strany niektoré momenty a okamihy napätia v kráľovskej rodine za posledných pár rokov. Nie div, že si vyslúžila kritiku za zverejnenie vecí, ktoré mali ostať ukryté, píše sa na portáli Tyla.

Jednou z nich bola hádka medzi súrodencami. William údajne počas nej zrazil Harryho na zem, a ten pristál na miske psa. Vraj sa pod jeho váhou rozlámala a porezala ho na tele.

Prisahal na život mamy

Harry opísal celú situáciu nasledovne: „Znechutene som mávol rukou, ale on sa vrhol na mňa a chytil ma za tričko. Povedal mi: „Počúvaj ma, Harold”. Odtiahol som sa, odmietal som sa mu pozrieť do očí, ale on ma prinútil. „Počúvaj ma, Harold, počúvaj! Milujem ťa, Harold! Chcem, aby si bol šťastný.“

„Harold, musíš ma počúvať! Chcem len, aby si bol šťastný, Harold. Prisahám, prisahám na život mamy,” pokračuje Harry o tom, čo mu povedal jeho starší brat. Podľa jeho slov sa William zastavil a bolo po hádke. „Zvykol používať tajný kód, resp. univerzálne heslo. Odkedy sme boli chlapci, tieto tri slová sa mali používať len v časoch extrémnej krízy.“

Ako Harry ďalej vysvetlil, William znova zopakoval tie slová a dodal: „Willy nebol celkom pripravený prijať porážku. Uviedol, že sa cítil veľmi zle po všetkom, čo sa stalo, a opäť prisahal na život mamy, že chce, aby som bol šťastný.” Harryho to úplne odrovnalo a potichu mu povedal, že mu verí.

Podľa médií sa obaja nedávno stretli na pohrebe svojho strýka Lorda Fellowesa, Dianinho švagra.