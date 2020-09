Tieto preventívne opatrenia proti COVID-19 sú podľa odborníkov zbytočné. Dodržiavať ich nemá zmysel

Jedno z najlepších a najúčinnejších opatrení je po skúsenostiach s niekoľko mesačnou pandémiou nosenie rúšok. To podľa niektorých dezinformačných webov spôsobuje zadúšanie, čo je však len obyčajný, aj keď mimoriadne úspešný hoax.

Riziko nákazy koronavírusom najlepšie znížite tým, že si budete držať sociálny odstup, v interiéroch, ale aj v axteriéroch. Kde neviete dodržať dvojmetrový odstup, je potrebné mať na tvári rúško a, samozrejme, rovnako efektívne a dôležité sú aj pravidelná hygiena a umývanie rúk.

Vedci sa však tentokrát pozreli na opatrenia, ktoré vám proti ochoreniu COVID-19 nepomôžu. Pozor, nejde o nabádanie na ich nedodržiavanie, z praktického hľadiska ale nemajú až taký zmysel.

Rachel Graham, epidemiologička na univerzite v Severnej Karolíne, objasnila pre web Business Insider niektoré opatrenia, ktoré zaradila do kategórie prehnané. Správu priniesol aj vedecký portál Science Alert.

Do obchodu nemusíte nosiť rukavice

Keď sa situácia na Slovensku začala počas marca a apríla zhoršovať, mnoho ľudí v obchodoch malo na rukách ochranné rukavice. Postupne ich nahradili stojany s dezinfekciou pred vchodom do každého obchodu. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sa koronavírus prostredníctvom povrchov prenáša ťažšie.

Človek sa môže nakaziť len v prípade, že z rúk si vírus prenesie do úst, očí alebo nosa. V tomto prípade je viac ako rukavice dôležitejšia hygiena a teda to, že si človek vydezinfikuje ruky pred a aj po nákupe v obchode. Informáciu potvrdil pre Washington Post aj epidemiológ Paul Volberding. Ochranné rukavice môžu v človeku vzbudzovať falošný pocit bezpečia a následne máme vyššiu tendenciu dotýkať sa tváre.

Potraviny nemusíte dezinfikovať

Ak dezinfikujete nákup, ktorý si prinesiete z obchodu, nie je to potrebné. Predtým, než začnete niečo konzumovať, si predsa v konečnom dôsledku vždy umývate alebo dezinfikujete ruky. Práve to je tá najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, ak sa chcete vyhnúť nakazeniu. Jednoznačne nie je potrebné používať rôzne čistiace prostriedky pokiaľ ide o čerstvú zeleninu alebo ovocie. To by ste mali pred konzumáciou umyť v studenej vode.

Alžbeta Kvasnová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na otázku, či je potrebné dezinfikovať celý nákup, keď prídete z obchodu, pre portál Babské veci uviedla, že nie je. “Aj napriek tomu, že situácia je vážna, netreba ju rozhodne podceňovať, ale treba si zachovať zdravý rozum. Ruky si stačí dôkladne umývať teplou vodou a mydlom (nemusí byť dezinfekčné),” uviedla Kvasnová.

“Keď idem do obchodu, opatrenia sú už verejne známe. Čo sa týka dezinfekcie materiálov – mali by byť na báze alkoholu (aspoň tých 70 %) alebo na báze chlóru. Vzhľadom na časté umývanie rúk, netreba zabúdať aj na hydratáciu, takže určite si ruky krémovať dobrým hydratačným krémom,” dodala webu Babské veci.

Čo sa týka potravín samotných, nie je potrebné ich dezinfikovať, a to najmä preto, lebo to zvykne riešiť už daný potravinový reťazec. “Potraviny naozaj netreba dezinfikovať – údržbu a dostatočne opatrenia by mal zaobstarať daný potravinový reťazec. Vírus potrebuje na svoje prežitie živého hostiteľa. Teda prenáša sa z človeka na človeka, konkrétne tento vírus – kvapôčková infekcia – teda pri vdychovaní,” vysvetlila Kvasnová.

Pošta a knihy nemusia ísť do karantény

Ak by sa objavil prípad, že sa niekto nakazil prostredníctvom poštovej zásielky, bolo by to podľa Grahamovej doslova ohromujúce. Aj preto vaša pošta nemusí “ísť do karantény”, ako to bolo napríklad pri otvorení obchodov s vyskúšanými kúskami oblečenia. Tie museli pracovníci na 24 hodín odkladať mimo predajnú plochu obchodu. Navyše, v letných horúčavách je len minimálna šanca, že by vírus na papieri prežil. Rovnako je to v prípade kníh v kníhkupectvách alebo knižniciach. Jedna zo štúdií zistila, že vírus prežije na papieri alebo papierovej servítke len 3 hodiny.

Plávanie v bazéne je v poriadku

Bazény nemajú tendenciu stať sa ohniskami nákazy. Koronavírus sa totiž vo vode nešíri, najmä nie v takej, kde sa nachádza chlór. Keďže je koronavírus respiračné ochorenie, “dôležitejšie” je v tomto prípade jeho vdýchnutie, nie prehltnutie, upozorňuje epidemiológ Joseph Eisenberg z univerzity v Michigane.

Samozrejme, pri krytých plavárňach, saunách a vlhkých šatniach je riziko nákazy väčšie. Aj preto by ste sa mali úzkemu kontaktu s ľuďmi vyhýbať a vo vnútorných priestoroch mimo bazénu nosiť ochranné rúško. To si pri plávaní, samozrejme, dáte dole, no v šatni by ste ho preventívne mali mať nasadené.