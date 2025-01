Tieto potraviny by ste nikdy nemali dávať do fritézy, varujú odborníci: Jedna môže spôsobiť skrat spotrebiča

Zvyknete variť vo fritéze? Tento spotrebič sa stal neoceniteľným pomocníkom v mnohých kuchyniach, pretože výrazne zjednodušuje prípravu rôznych jedál. V posledných rokoch sa najmä teplovzdušné fritézy, ktoré na varenie nevyžadujú olej, stali mimoriadne populárnymi, pretože ponúkajú zdravšiu alternatívu k tradičnému vyprážaniu.

Avšak ako píše web Ladbible, nie všetky potraviny sú vhodné na varenie vo fritéze. Odborníci varujú pred nasledujúcimi potravinami, ktoré by ste vo fritéze radšej nemali pripravovať.

Listová zelenina

Pripraviť si zeleninu vo fritéze nie je dobrý nápad. Pretože listová zelenina, ako špenát alebo rukola, môže v horúcom vzduchu zvädnúť, čím zelenina stvrdne a zosuší sa. Rovnako aj brokolica v teplovzdušnej fritéze stráca svoju textúru a chuť.

Syr

Syr z fritézy môže byť síce chutný, ale zároveň spotrebič poriadne zašpiní. Avšak v prípade teplovzdušnej fritézy sa to dá napraviť jednoduchým trikom — pri varení použite papier na pečenie.

Ryža

Ryža a rovnako ani kukurica tiež nepatria do fritézy, pretože sa nepripravia správne. Tieto potraviny je potrebné najprv uvariť vo vode a až potom ich môžete vložiť do fritézy na dopečenie.

Cesto na pečivo

Nie všetky druhy pečiva sú vhodné na prípravu vo fritéze. Pečivo, ktoré nie je špeciálne určené na tento spôsob varenia, môže byť po upečení znehodnotené a tiež môže zmeniť svoju štruktúru.

Veľké mäsité kosti

Snažiť sa upiecť veľké kusy mäsa s kosťami vo fritéze, ako napríklad kuracie stehno s kosťou, je problematické. Tento spôsob varenia nezaručí rovnomerné pečenie, čím sa zvyšuje riziko, že niektoré časti mäsa nebudú dostatočne tepelne spracované.

Mäso na hamburger

Ak si chcete pripraviť skutočne chutné mäso do hamburgera, tak ho určite nedávajte do teplovzdušnej fritézy, zvoľte radšej gril. Tak budete mať mäso vo vnútri jemné a šťavnaté, pričom teplovzdušná fritéza by ho len vysušila.

Pukance

Niekomu by mohlo napadnúť, že fritéza je ideálny spotrebič na prípravu pukancov, ale nie je to tak. Niektoré druhy obľúbeného spotrebiča nemajú dostatočne vysokú teplotu na to, aby zrnká kukurice praskli. Dokonca niektoré kúsky môžu vo fritéze uviaznuť, čím spôsobia skrat spotrebiča.

Mäkkýše

Máte radi krevety alebo mušle? Ani tieto obľúbené morské pochúťky nepatria do fritézy, pretože zostanú gumové. Na ich prípravu je lepšie zvoliť varenie v tekutine alebo grilovanie.