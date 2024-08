Tiché dvojčatá skoro 30 rokov nerozprávali: Boli ako mŕtve a 11 rokov ich držali izolované. Jednu postihol strašný koniec

V našej histórii nájdeme množstvo príbehov, ktoré sú také mrazivé, že by nezišli na um ani tomu najkreatívnejšiemu filmárovi. Alebo ak aj áno a pozerali by ste sa na ne na plátnach v kine, neverili by ste, že sa skutočne odohrali. A tento je jedným z nich. Jeho hlavnými aktérkami sú dvojičky June a Jennifer Gibbons, ktoré medzi sebou uzavreli prísnu dohodu — takmer 30 rokov s nikým neprehovorili. Malo to smutný dôvod a koniec jednej z nich bol mimoriadne tragický. Potom sa stalo niečo prekvapivé.

Dvojičky June a Jennifer Gibbons sa narodili v apríli roku 1963. Ako vysvetľuje portál All That’s Interesting, ich rodičmi boli Gloria a Aubrey, barbadoskí imigranti, ktorí sa krátko nato presťahovali do Veľkej Británie. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by s dievčatami niečo nebolo v poriadku. Keď prišli na svet, všetko sa zdalo byť také, ako má. No po nejakom čase rodičia spozorovali, že ich dcérky sú iné…

Nikto im nerozumel, tak prestali rozprávať

Vyrastali vo Walese, keďže ich otec pracoval pre leteckú zložku Britských ozbrojených síl a boli jedinou černošskou rodinou v širokom okolí. To im život ešte viac skomplikovalo, vysvetľuje BBC.

Odkedy začali rozprávať, mali problém s rečou a zaostávali za ostatnými deťmi v ich veku. Možno aj to dievčatá ešte viac zblížilo a už v tomto čase to vyzeralo, že si medzi sebou vytvorili vlastný jazyk, ktorým dokážu spolu komunikovať a rozumejú si. Okolie, a dokonca aj to najbližšie, s tým však malo problém a nerozumeli im vlastní rodičia.

June po rokoch pre BBC celú situáciu vysvetlila. „Mali sme poruchu reči. Rodičia nerozumeli ani slovu, ktoré sme povedali, nikto nám nerozumel, a tak sme prestali rozprávať.“

Utiahli sa jedna k druhej

Keďže žili vo Veľkej Británii, rodina doma spolu komunikovala v angličtine. V prípade June a Jennifer sa však hovorí, že začali používať zrýchlenú verziu „Bajan Creole“ jazyka. Ide o anglický kreolský jazyk s africkými a britskými vplyvmi, ktorý pochádza práve z karibského Barbadosu, kam siahajú ich korene. Niektoré zdroje uvádzajú, že dievčatá pri hovorení „chrapčali“, a preto im nebolo rozumieť, alebo rozprávali zrýchlenou angličtinou.

Nikto v škole nehovoril tak ako ony a dievčatá to mali mimoriadne ťažké. Boli šikanované, vysmievané a odsudzované. Medzi ostatné deti nezapadli, čo June a Jennifer ešte viac zblížilo. Spomína sa, že ich puto mohlo byť až nezdravé.

June and Jennifer Gibbons were Welsh🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Bajan🇧🇧 identical twins who lived in Haverford West. Despite being prolific writers, their work is not available anywhere in the public sphere in Wales. June’s „Pepsi Cola Addict“ is one of the best examples of 20th-century outsider fiction pic.twitter.com/zhNcvnhHnz — Yasmin Supall (@punkistani93) August 26, 2023

Keďže sa ich jazyk stal pre iných ľudí nezrozumiteľným, prestali s okolím komunikovať, dokonca v škole odmietali písať a čítať. Daily Mail uvádza, že mali 4 roky, keď prestali rozprávať úplne, s výnimkou momentov trávených vo svojej izbe, kde sa medzi sebou rozprávali vlastným jazykom.

Nemé bábiky, alebo živá mŕtvola

