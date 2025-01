Tibor Gašpar chce odtajniť časť správy SIS: Hovoriť chce o zvýšenej ochrane budov a priebehu protestov

Na štvrtkovej Bezpečnostnej rade SR by sa malo hovoriť o preventívnych opatreniach, zvýšenej ochrane budov, zvýšenom monitorovaní niektorých objektov, a to najmä kritickej infraštruktúre. Pred jej rokovaním to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Podľa bývalého policajného prezidenta by mala byť navyše časť správy SIS odtajnená.

Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) povedal, že bezpečnostná rada bude rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii a prijme opatrenia.

„Čo sa týka zhromaždení, asi tam bude požiadavka na ministra vnútra, aby tam boli dostatočné prostriedky a kapacity, nech nedôjde k nejakému konfliktu alebo provokácii, a aby bol zabezpečený pokojný priebeh zhromaždení,“ priblížil Gašpar. Deklaroval, že štát monitoruje všetky aktivity, ktoré smerujú proti ústavnému zriadeniu SR.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolal na štvrtok rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Zaoberať sa má informáciami zo správy SIS, ktorú v utorok (21. 1.) čítali v pléne Národnej rady SR. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Opozícia podľa Fica nechce ísť do férovej súťaže.

Premiér sa obáva masových protestov a prebratia moci v krajine. Avizoval, že na bezpečnostnej rade budú prijaté preventívne opatrenia na zabránenie eskalácie.