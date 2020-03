Tereza Těžká z filmu V Sieti: Jeden muž mi poslal detské porno. Šokovalo ma, keď ma začali vydierať

Tereza Těžká, ktorá stvárnila vo filme V Sieti Víta Klusáka a Barbory Chalupovej jednu z troch dvanásťročných slečien Mishku, spomína na obdobie, keď ju dennodenne atakovali na sociálnych sieťach a streamovacích službách sexuálni predátori, ako na jedno z najnáročnejších vo svojom živote. Keď však dostala ponuku stať sa súčasťou novej snímky, ani sekundu neváhala.

„Tušila som, že sa niečo také deje, ale vôbec som si nedokázala predstaviť to množstvo. Keď mi potom Vít s Bárou ukázali štatistiky, ktoré sú vlastne uvedené aj vo filme, nedokázala som tomu veriť. V tej chvíli som vedela, že ten problém je veľký a hovorila som si ‚Poďme s tým niečo urobiť!‘. Baví ma robiť veci, ktoré majú zmysel, takže to bolo okamžite rozhodnuté. A trošku ma bavila aj predstava toho adrenalínu, ktorý budem zažívať, bola som zvedavá, kam sa to bude vyvíjať. Z nejakého skúmavého dôvodu ma zaujímalo, ako budú tí muži reagovať, ako budú komunikovať. Prišlo mi to ako zaujímavá práca a úplne perfektná herecká možnosť a skúsenosť,“ vyznala sa v rozhovore pre agentúru SITA dnes 24-ročná interpretka.

Jeden z predátorov poslal detské porno

Na otázku, čo bolo pre ňu počas nakrúcania snímky najťažšie, však dodnes sama nepozná odpoveď. „To je hrozne ťažké povedať, takých momentov tam bolo veľa. Dokonca sa mi diali veci, keď som si hovorila, že tak toto je už to najhoršie, čo sa mi môže stať a nasledujúci deň sa stalo niečo iné, čo bolo na rovnakej úrovni alebo aj horšie. Myslím si, že tých vrcholov tam bolo niekoľko, napríklad keď nám jeden z predátorov poslal detské porno, na to dodnes neviem reagovať, to bolo úplne hrozné, pre mňa asi najsilnejší moment. Druhý šok som zažila, keď ma začali vydierať.

Neverila som tomu, že sa to naozaj môže stať a stalo sa to práveže hrozne rýchlo… Prekvapila ma tá pohotovosť, s ktorou predátori konajú, ako bleskovo prejdú do manipulácie, dokonca mi ani ako dospelej osobe často nedochádzalo, že už som pod vplyvom ich manipulácie, aj keď som vedela, že je to iba hra. A do tretice ma dosť vydesilo, keď som sa osobne stretla s predátorom, už to samo o sebe bolo dosť husté, a vzápätí vyšlo najavo, že ten muž má ešte objednaný hotel a čaká, že to bude pokračovať ďalej,“ vymenovala Těžká.

Predátorov je ťažké identifikovať

Podľa sympatickej blondínky predátorov ťažko identifikovať, typologicky aj vekovo boli často úplne odlišní. „Boli to muži v rozpätí od 17 do takmer 80 rokov, bolo tam aj veľa chlapcov, ktorí nám boli vekovo blízko. Bol medzi nimi napríklad chlapec, ktorý je len o pol roka mladší než ja. Boli tam aj pekní chlapci, aj škaredí, škála tých predátorov je obrovská, vôbec sa nedá typovo určiť, kto to je.

Mnoho ľudí si predstavuje, že také niečo robia len nechutní chlapi bez sebavedomia a ako je vôbec možné, že im to dievča odpovie, ale často to boli, práve naopak, veľmi charizmatickí muži… Viackrát sme si zo srandy hovorili, že ‚Jééj, tak s tým by som pokojne zašla aj na panáka!‘ a potom sa začali prejavovať spôsobom, že sme neverili vlastným očiam,“ usúdila herečka.

Kontakt so sexuálnymi predátormi v nej podľa vlastných slov vyvolával veľa otázok

Odpovede na ne hľadala po nakrúcaní aj s psychológom. „Vo svojom okolí mám úplne dokonalých, skvelých mužov, či už je to môj otec alebo manžel, nikdy som sa s takým niečím nestretla a potrebovala som si to v sebe nejako prebrať a ujasniť. A potrebovala som pochopiť aj to, prečo sa tie deti boja povedať rodičom, keď majú takýto problém.

To som pochopila veľmi rýchlo. Keď ma tí predátori začali vydierať a skúsila som to obrátiť proti nim – keď som napríklad predátorovi povedala, že on mi predsa tiež všeličo písal a tiež mi poslal svoju fotografiu, často na to reagovali slovami ‚Áno, ale ja už som dospelý, mne sa nič stať nemôže, ty nesmieš písať takéto veci a nesmieš ich nikomu posielať, lebo budeš mať problémy…‘ Takto v tých deťoch podporujú ten strach a hanbu ísť za niekým a priznať to…,“ ozrejmila Těžká.

Na desať dní strávených v ateliéri so štábom však spomína veľmi rada. „Tých desať dní v ateliéri bolo skvelých, myslím, že sa medzi nami s dievčatami vytvoril taký zvláštny vzťah, taká spolupatričnosť, ktorá trvá dodnes,“ vyznala sa mladá herečka.

Nakrúcanie pokračovalo v domácom prostredí

Po prvých desiatich dňoch však nakrúcanie pokračovalo v domácom prostredí, čo už bolo podľa Těžkej o niečo náročnejšie. „S Bárou a Vítom sme síce všetko pravidelne konzultovali, no doma to bolo určite ťažšie – aj keď aj tam sa mi diali celkom vtipné situácie… Často som napríklad skypovala pred mojím vtedy ešte snúbencom – niekedy prišiel z práce domov práve v čase, keď som viedla skype hovor, tak som mu len zamávala a on pochopil a odišiel na polhodinu na cigaretu. Alebo na druhý deň vstával do práce veľmi skoro, takže už vedľa mňa spal, ja som sa len odklonila – na posteli za sebou som mala plyšáky – a kým on vedľa mňa chrápal, skypovala som si s nejakým chlapom…

A niekedy zas videl, že už mám dosť, tak prišiel a zaklopal na dvere, akože je môj otec a zavolal ma preč. Hrozne ma v tom všetkom podporoval, to bolo skvelé. Myslím, že sa dá povedať, že oproti ostatným dievčatám som mala fakt veľkú výhodu, že v tom bol niekto so mnou aj doma,“ podotkla Těžká, ktorá musela spolu s dievčatami v rámci rozbehnutého projektu skypovať s predátormi dokonca aj počas Vianoc. „No čo sa sviatkov týka, to bolo super, v živote som nedostala toľko prianí,“ uzavrela so smiechom.

Film V sieti Víta Klusáka a Barbory Chalupovej je v slovenskej kinodistribúcii od štvrtka 5. marca

Projekt jeho tvorcovia na základe veľkého záujmu verejnosti rozšírili aj o osvetovú kampaň, ktorej cieľom je vzdelávať čo najširšie publikum v problematike zneužívania detí na internete. V rámci kampane filmári zavítajú do miest po celej republike, kde budú deťom premietať školskú verziu snímky a následne s nimi diskutovať.

K štartu osvety pripravilo občianske združenie IPčko aj web www.stalosato.sk. Na rozšírenie si informácií v danej problematike a bližšie pochopenie súvislostí môže záujemcom a záujemkyniam poslúžiť aj knižka Kdo chytá v síti dokumentaristky Mariky Pecháčkovej, v ktorej sa autorka dokonca osobne zhovára s predátormi.

Verziu filmu určenú divákom a diváčkam od 12 rokov tvorcovia oficiálne sprístupnia 19. marca.