Tento slovenský herec sa v novom filme zmení na Karola Duchoňa. Keď uvidíte tú podobu, nebudete veriť

Filmový príbeh Karola Duchoňa začína počas nakrúcania silvestrovského programu v televízii v roku 1984 a mužovi, ktorému ešte nedávno ležal pri nohách svet, prebehne počas jednej noci pred očami doslova celý život.

Film DUCHOŇ príde do kín v lete 2025. Vidíme v ňom, ako chlapec z vidieckej kapely dostal príležitosť hrať v kluboch na západe a aj to, ako sa po návrate vďaka jedinej pesničke stal zo dňa na deň skutočnou dobovou pop ikonou. Písali preňho najrenomovanejší hudobní skladatelia a textári na Slovensku, získaval ceny na najvýznamnejších súťažiach a prichádzali mnohé zahraničné turné. Obrovský úspech však začína prebúdzať aj jeho vnútorných démonov… A to všetko budeme môcť pozorovať v sprievode jeho najväčších hitov.

Premena mu trvala až päť hodín

Nakrúcanie dobového hudobného filmu o jednom z najobľúbenejších spevákov posledných desaťročí smeruje do finále a tvorcovia ukázali aj to, ako sa herec Vladko Plevčík vďaka umeleckým maskérom zmenil na Karola Duchoňa.

Najzložitejšia premena trvá až päť hodín. „Ľudia nepoznajú len hudbu Karola Duchoňa, poznajú aj jeho tvár. Práve preto nám veľmi záleží nielen na hudbe, ktorú budú diváci v kine počúvať, ale aj na tom, ako vyzerá, čo má oblečené, ako sa pohybuje, aké používa gestá či mimiku“ hovorí režisér Peter Bebjak.

A to nie je ani zďaleka všetko. „Vďaka spolupráci výnimočného tímu sa nám podarilo vytvoriť absolútne uveriteľné prostredie prelomu 70. a 80. rokov – od pohľadu na ulice, ktorými prechádza, cez interiéry, autobus, ktorým sa vezie, až po oblečenie a účesy. Avšak na rozdiel od našich spomienok z čiernobielych fotiek a rovnako čiernobieleho vysielania televízie, bude náš Duchoň farebný a plný energie.“

Zaznejú jeho najväčšie hity

Hudba bude hrať vo filme kľúčovú úlohu. „Piesne Karola Duchoňa budú soundtrackom nielen k filmu, ale aj k jeho životu. K príbehu o tom, ako mu z noci na ráno svet kľačal pri nohách, ale aj o tom, ako začal strácať pôdu pod nohami. Nečakajte však žiadny bulvár. Bude to jeden veľký videoklip,“ dodáva producent Rasťo Šesták.

V úlohe Duchoňovej manželky Eleny diváci uvidia Annu Jakab Rakovskú, rodičov stvárnia Gregor Hološka a Agáta Spišáková a v ďalších úlohách sa objaví aj viacero známych tvárí ako Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Daniel Fischer, Dano Žulčák, Juraj Hrčka, Juraj Bača a mnohí iní.

DUCHOŇ príde do kín v lete 2025, v roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti. Film vzniká v spolupráci s Voyo a distribúciu na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje Continental Film.