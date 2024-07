Tento seriál má byť veľkou konkurenciou pre Dunaj, k vašim službám, láka na obľúbených hercov. Vieme, kedy sa má objaviť na obrazovkách

Seriál Dunaj, k vašim službám, čaká konkurencia od televízie JOJ. Čoskoro príde so seriálovou novinkou od tvorcov obľúbených projektov Divoké kone, Zoo alebo Nemocnica. Nakrúcanie pritom televízia odštartovala ešte v lete minulého roka.

Ako informoval portál MediaBoom, do seriálu Ranč televízia JOJ obsadila obľúbených hercov. Jednu z hlavných postáv stvárni Nela Pocisková, ktorá kvôli nakrúcaniu odišla zo seriálu Nemocnica. Ďalej sa môžu diváci tešiť na obľúbené tváre slovenského šoubiznisu, ako sú napríklad Noël Czuczor, Dávid Uzsák, Henrieta Mičkovicová alebo Jana Oľhová.

Tešiť sa môžete na obľúbených slovenských hercov

V seriáli si tiež zahrajú Robert Sipos, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová, Miro Noga, Hana Gregorová, Kristína Madarová či Roman Poláčik. Ako ďalej informuje portál, za seriálovou novinkou je režisér Ján Novák spolu s kreatívnou producentkou Danicou Hričovou, ktorí sa podieľali aj na seriáli Nemocnica. Seriál Ranč má za sebou svoju poslednú klapku a pôvodne sa mal dostať na televízne obrazovky už na jeseň tohto roka.

Kedy príde na obrazovky?

Pôvodne sa rátalo s tým, že sa seriál postaví ako konkurencia obľúbenému Dunaju, no teraz to nie je jasné. Televízia JOJ totižto povedala, že vysielanie seriálu Nemocnica nie je ohrozené a chce s ním pokračovať v ďalšej sezóne, takže konkurovať Markíze s novinkou neplánuje.

„Podľa televízie sa v jesennej vysielacej štruktúre neobjaví, dá sa tak očakávať, že s ním počíta skôr na budúci rok. Ak si ho ponechá do jarnej sezóny, v minulosti jej práve so štartom v januári zafungoval rodinný seriál z podobného prostredia Divoké kone – a to v priamej konkurencii vtedajšieho valca Búrlivé víno. To sa jej po dvojročnej dominancii podarilo oslabiť a definitívne naštrbiť jeho suverenitu. Najbližšiu jeseň by na Joj mali dostať prednosť ohlásené seriálové projekty ako Lovec, Príliš veľa lásky alebo druhá séria Kriminálky Kraj. Tá sa na obrazovky s novými časťami vráti po dvoch rokoch,“ informuje portál.