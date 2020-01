Tento kvíz zvládne na 100 % iba skutočný milovníkov iPhone. Dokážete správne určiť všetky modely?

Nemusíte byť práve milovníkmi značky Apple a smartfónov iPhone, no jedno sa uznať musí. Vytvorením prvého iPhonu sa otvoril trh so smartfónmi a okamžite začali ostatné spoločnosti chcieť mať telefón ako Apple. Dotykový displej, jednoduchý dizajn a milióny spokojných zákazníkov. Aj keď sa to niektorým podarilo, Apple so svojimi modelmi iPhonov je stále obrovský hráč, ktorý určuje smer. Poznáte jednotlivé modely smartfónov spoločnosti Apple? Otestujte sa v tomto kvíze.

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii.