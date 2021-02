Telekom si pre zákazníkov pripravil prekvapenie. Na Valentína budú mať dáta úplne zadarmo, takto ich aktivujete

Sviatok všetkých zamilovaných sa blíži. Tento rok si Telekom pre svojich zákazníkov pripravil prekvapenie v podobe dát zadarmo, kedy si so svojimi najbližšími môžete celý deň vymieňať správy na sociálnych sieťach alebo jednoducho využiť pri prianí pekného Valentína videohovor.

14. februára sa Valentín oslavuje takmer na celom svete. Tento rok si pre svojich zákazníkov darček pripravil aj Telekom. Každému zákazníkovi, ktorý má program Easy alebo Predplatenku dá možnosť aktivovať si na 24 hodín bezplatné dáta. Predplatenka má mnoho kľúčových benefitov. Jedným z nich je, že ide o program bez záväzkov, v ktorom máte neobmedzené volania a SMS správy za 50 centov na celý deň a vybrať si môžete dátový balíček, ktorý vám najviac vyhovuje.

Podľa programu sa odvíja aj veľkosť dát. Získať môžete:

Easy zákazník si môže aktivovať 1GB s platnosťou na 24 hodín

s platnosťou na 24 hodín zákazník Predplatenky 2GB denný balík s platnosťou na 24 hodín

A za 24 hodín toho môžete stihnúť naozaj veľa. Či už pošlete na sociálnych sieťach zamilovanú správu svojej polovičke, spravíte si romantický videohovor alebo postnete fotku z vychádzky alebo raňajok do postele, dátam zadarmo sa poteší naozaj každý.

Dnes už každý vie, že Valentín nie je americký presladený sviatok, počas ktorého ľudia umelo vytvárajú pocit zamilovanosti. V skutočnosti má korene v Európe. Známy je najmä príbeh kňaza, dnes už známeho ako sv. Valentín, ktorý sa postavil na odpor cisárovi a napriek zákazu sobášil mladých ľudí, za čo ho postihla krutá smrť.

Ako by dopadli zamilované príbehy?

Možno ste ani netušili, že prvé zamilované správy si ľudia medzi sebou posielali už v 14. storočí. Išlo o tajné lístočky francúzskeho vojvodu Karola Orleánskeho, ktorý ich posielal zo zajatia svojej žene. Okamžite sa stali populárne, no problémom zvyčajne bolo, že k dotyčnej osobe putovali niekedy aj celé dni. Predstavte si, že na niektoré závažné odpovede čakáte tak dlho. Našťastie, dnes už je komunikácia naozaj blesková a aj vďaka dátam zadarmo od Telekomu môžete svojej polovičke odpisovať na Valentína celý deň a zadarmo.

Predstavte si, ako by asi skončili niektoré príbehy lásky, keby v tej dobe existovali mobilné telefóny s internetom a dátami. Zrejme by nevznikli diela ako Rómeo a Júlia či Peter a Lucia. Júlia by nezomrela, lebo Rómeo by jej poslal správu, že všetko zvládnu a Peter s Luciou by možno nezomreli v kostole, lebo by si dali vedieť, že situácia počas vojny nie je ideálna a presunuli by svoje stretnutie na iný deň.

Rovnako by sa zo Sládkovičových zamilovaných veršov mohli stať vyznania cez správy a Marína by ho tak nemusela každý deň v okne očakávať. Marínu nakoniec požiadal o ruku niekto iný, Sládkovič jej v liste stihol napísať, že ak na neho počká, ostane jej verný. Diaľka a v tom čase a aj málo intenzívny kontakt cez listy spôsobili, že nepočkala a vydala sa za miestneho pekára. Dnes si život na zamilovaných lístočkoch alebo siahodlhých listoch vieme len ťažko predstaviť. Aj preto sa určite každý poteší, keď mu na Valentína pošlete aspoň srdiečko vďaka dátam zadarmo.

Odviažte sa, aj keď ste single

Pokiaľ ste single a Valentín ste sa rozhodli stráviť v duchu Netflix and chill, možno pri dojedaní zmrzliny zažijete takú tú scénu z romantických komédií. Dáta zadarmo môžete využiť aj vy a to na zoznamovanie sa. Nainštalujte si appku a vystúpte zo svojej komfortnej zóny. Nikdy neviete, či náhodou práve na Valentína nenarazíte na zaujímavú osobu, ktorá vo vašom živote ostane.

A ak náhodou patríte do skupiny, ktorá je single a spokojná, potešte správami niekoho zo svojich najbližších. Kto povedal, že na Valentína ide len o lásku partnerov? Keďže sa nachádzame v situácii, kedy sa s rodinou a priateľmi nemôžeme stretávať, ostali nám správy, telefonáty a z času načas aj videohovory. Valentín je ideálnym dňom, kedy môžete zavolať rodičom, súrodencom a povedať im, že vám chýbajú a myslíte aj na nich.

Článok vznikol v spolupráci s Telekom