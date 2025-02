Táto žena desí ľudí na ulici: Vyzerá ako skutočný robot. Za plastické operácie zaplatila už viac ako 130-tisíc eur

Na prvý pohľad vyzerá ako humanoidný robot, ale v skutočnosti je to človek. Na internete sa šíri video influencerky, ktorá vyzerá ako robot. Na ulici desí ľudí a každý sa jej chce dotknúť. Vďaka svojmu bizarnému vzhľadu však získala milióny fanúšikov na sociálnych sieťach.

30-ročná čínska influencerka Dalaotian sa stala senzáciou vďaka svojmu nezvyčajnému vzhľadu, ktorý dokonale napodobňuje robota. S jej bezchybným mejkapom, kamennou tvárou a precízne natrénovanými pohybmi si ľudia na ulici nie sú istí, či je to reálna žena alebo sofistikovaný stroj.

Dalaotian sa roky venuje premene svojho tela a štýlu. Okrem starostlivo pripravených kostýmov podstúpila niekoľko plastických operácií a estetických úprav, za ktoré zaplatila v prepočte okolo 132-tisíc eur, ako uvádza web Novinky. Aby ešte viac zvýraznila svoj „umelý“ vzhľad, nosí svetlomodré šošovky a vysoké topánky na podpätkoch, pritom meria až 180 cm, čím ešte viac vytŕča z davu.

An influencer in China spent over $140k to become an „android“ pic.twitter.com/g0rwLTgreg

— Gwilliam (@TheGwilliam) February 4, 2025