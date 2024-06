Táto skupina rodičov si výrazne prilepší. Štát zdvojnásobuje jeden z dôležitých príspevkov

Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvýši zo súčasných 100 eur na 200 eur, zmení sa aj systém odľahčovacej služby. Okrem toho by sa mal zvýšiť počet hodín na opatrovanie v pobytových zariadeniach aj pre terénnu a ambulantnú službu. Informoval o tom v piatok na tlačovom brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti štátneho tajomníka Branislava Ondruša a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej.

„Dnes som podpísal dve novely zákonov, a to novelu zákona o sociálnych službách a novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, to znamená, že tento balík noviel ide do medzirezortného pripomienkového konania,“ povedal Tomáš. Dodal, že prvou zmenou je práve zvýšenie príspevku na opatrovanie detí s ŤZP. Rezort práce týmto krokom podľa ministra zvýhodnil všetkých poberateľov opatrovateľských príspevkov.

Zvýši sa počet hodín

Zmeniť by sa mal aj režim odľahčovacej služby. Tomáš spresnil, že po novom budú môcť rodičia využiť na pobytovú starostlivosť až 30 dní v rámci jedného roka. Pri terénnej opatrovateľskej službe sa zvýši počet hodín z doterajších osem na 48 hodín mesačne. Ročne tak môžu rodičia podľa ministra práce využiť až 360 hodín na terénnu alebo ambulantnú službu.

„Odľahčovaciu službu po novom preplatí štát, to znamená, že s tým nebudú mať náklady ani rodičia, ani obce. Od 1. septembra tohto roka to preplatíme zo štátneho rozpočtu a od 1. januára budúceho roka už pôjde o prostriedky z Európskeho sociálneho fondu cez národný projekt, ktorý je už pripravený,“ priblížil Tomáš.

Zároveň doplnil, že orientačne na pobytovú službu pôjde mesačne z rozpočtu viac ako 1500 eur. Ambulantná služba by sa mala pohybovať okolo sumy 645 eur na mesiac a terénna služba na 10 eurách na hodinu. Ministerstvo práce chce z rozpočtu na tieto príspevky od septembra do konca tohto roka uvoľniť 200.000 eur. Budúci rok je na to z eurofondov vyčlenených 4,8 milióna eur.

Musia o odľahčovaciu službu požiadať

„Rodičia, ktorí potrebujú využiť odľahčovaciu službu, sa musia aktuálne obrátiť na obec alebo mesto, v ktorom bývajú, a požiadať o poskytnutie tejto odľahčovacej služby. Po spustení nášho projektu to bude oveľa jednoduchšie. Každý rodič, ktorý bude chcieť využiť odľahčovaciu službu, sa môže obrátiť na poskytovateľa sociálnej služby priamo, nebude potrebovať komunikovať s obcou, pretože v tomto prípade obec nebude vstupovať do procesu, keďže nemusí spolufinancovať náklady na odľahčovaciu službu,“ vysvetlil Ondruš.

Do budúcna chce rezort práce zriadiť aj 46 rodinných poradní a v rámci národného projektu plánuje takisto posilniť personálne kapacity takzvanej včasnej intervencie. Podľa Tomáša bude tento projekt fungovať už od budúceho roka