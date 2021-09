Takto vyzerá vykonávanie jedného z najbizarnejších povolaní na svete. Takto v Japonsku vtláčajú ľudí do vlakov

Povolanie „profesionálneho vtláčača ľudí do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy“ znie popravde nesmierne bizarne. Mnohí dlhé roky neverili, že niekto môže niečo také skutočne aj vykonávať. Používateľom internetu boli najskôr známe len fotografie takýchto zamestnancov a mnohí predpokladali, že ide o fotomontáž. No po tom, čo sa na internete objavili aj videá, je všetko úplne inak.

Niektoré povolania nás neprestávajú fascinovať. A obzvlášť také, ktoré u nás nie sú až tak celkom bežné. Povolanie „vtláčača ľudí“ do vlakov či vozňov metra je ale jedno z najdivnejších, s akými sa možno vo svete stretnúť. Takýchto zamestnancov však možno skutočne nájsť napríklad v Tokiu. A aj keď sa to zdá naozaj neuveriteľné, nové video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti Reddit, ukazuje, ako to celé funguje v praxi, píše web Unilad.

Tokio patrí medzi najľudnatejšie mestá sveta, a preto niet divu, že práve tam je využitie mestskej hromadnej dopravy štandardom. Koľko ľudí dokáže jedna súprava metra poňať, je len veľmi ťažké si predstaviť. A rovnako tak bolo ťažké si predstaviť, že v Tokiu museli začať zamestnávať ľudí, ktorí ľudí do vozňov metra musia vtlačiť, aby sa ich tam zmestilo čo najviac.

Prví „vtláčači“ boli zamestnaní na stanici Shinjuku v 60. rokoch minulého storočia. Zvyčajne išlo o študentov, ktorí si takýmto spôsobom privyrábali.

Postupom rokov však obyvateľov v Tokiu začalo pribúdať a spolu s tým sa začali zvyšovať aj počty ľudí v prostriedkoch verejnej dopravy. A keďže tú bolo treba čo najplnohodnotnejšie využiť a obyvatelia mesta boli často nedisciplinovaní, bolo nutné zamestnať špeciálnych ľudí, ktorí im v potlačení sa do dopravných prostriedkov pomôžu.

Táto pomoc pre ľudí ale skutočne pomáha. Veď posúďte sami po zhliadnutí videa.