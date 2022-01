Takto to vyzerá, keď sa kurča ponorí do silnej kyseliny. Po dvoch minútach z neho neostane ani kostička

Bizarné experimenty je niečo, na čo sa mnohí radi pozrieme. Medzi také môžeme s pokojom zaradiť aj rozpúšťanie organických materiálov v kyseline, v tomto prípade ide o kuracie stehno.

Portál IFL Science, opisuje video zverejnené na YouTube kanáli s názvom Nile Red Shorts. Vo videu je dolné kuracie stehno ponorené do zmesi kyseliny sírovej a peroxidu vodíka. Ide tak o roztok nazývaný kyselina Caroova, alebo tiež kyselina peroxorírová.

Ničí všetko organické

Jej praktické využitie, je v podstate podobné ako vo videu. Účinne totiž rozpúšťa akúkoľvek organickú hmotu s ktorou príde do kontaktu. Môžu to byť zvyšky rastlín, telá zvierat či hocijaké (áno aj ľudské) mäso. Ak nastane potreba (zvyčajne v priemysle) vyčistiť nejaké predmety od organických materiálov, je to ako stvorené práve pre túto silnú žieravinu.

Takýto “kúpeľ dokáže ľahko zničiť kožu, tukové tkanivo, pričom nezanecháva za sebou takmer žiadne stopy. Osud kuracieho stehna je v prípade ponorenia do takéhoto roztoku spečatený už do dvoch minút.