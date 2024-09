Takto ste Angelinu Jolie ešte nevideli. Šokovala novým imidžom, pripomenula Bradovi Pittovi, o čo prišiel

Angelina Jolie sa ukázala v podobe, na ktorú mnohí nie sú zvyknutí. Zakaždým bola obľúbená herečka videná s uhladenými rovnými vlasmi, ktoré už jednoducho patria k nej. Tentoraz sa rozhodla pre zmenu, ktorou mnohých príjemne prekvapila.

Hoci má Angelina za sebou turbulentnejšie obdobie, na ktorom sa podpísalo zranenie jej syna Paxa pri dopravnej nehode a taktiež rozvod s Bradom Pittom, nezabúda sa venovať sama sebe.

Herečka s kučerami

Nedávno sa 49-ročná držiteľka Oscara stala hlavnou tvárou najnovšieho vydania magazínu CR Fashion Book, ako informuje magazín Hello! Pri tejto príležitosti zapózovala pred objektívmi fotoaparátov a ukázala sa v kučeravých vlasoch, ktoré radikálnym spôsobom zmenili jej vzhľad. Nie div, že svojím imidžom šokovala fanúšikov, keďže doteraz bola zakaždým verná rovným vlasom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CR Fashion Book (@crfashionbook)



„Herečka ožíva,“ poznamenal jeden fanúšik na Instagrame pri jednom zábere. „Som bez slov,“ dodáva ďalší. „Je úžasná. Dúfam, že dostane Oscara za účinkovanie vo filme Mária,“ neskrýva nadšenie ďalší fanúšik.

Spolupráca s odevnou značkou

Herečka na záberoch vystriedala niekoľko outfitov. Mala na sebe oblečenie vlastnej značky Atelier Jolie, taktiež kimono, nohavicový kostým vrátane módnych kúskov z kolekcie v spolupráci so Zolayom Sherzadom, zakladateľom odevnej značky Zarif.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CR Fashion Book (@crfashionbook)



CR Fashion Book oznámila spoluprácu prostredníctvom Instagramu: „Zarif spája tradičné afganské techniky so súčasným dizajnom a táto kolekcia – vyrobená zo vzorov domu Atelier Jolie a tkanín – má za cieľ pomôcť zachovať kultúrne dedičstvo a podporiť afganské ženy.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CR Fashion Book (@crfashionbook)



Magazín zdieľal na sociálnej sieti niekoľko jej inšpiratívnych tvrdení a ponúka tak pohľad do zákulisia fotografovania titulky. Herečka sa vyjadrila okrem iného k tomu, aké je to byť rodičom: „Vo chvíli, keď sa stanete rodičmi, už nikdy nebudete na prvom mieste. Žijete pre inú osobu. Je to krásny pocit.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa CR Fashion Book (@crfashionbook)

Angelina Jolie predviedla svoj nový imidž krátko po tom, ako sa Brad Pitt začal ukazovať na verejnosti so svojou novou priateľkou. Chcela mu tým herečka pripomenúť, o čo vlastnej prišiel?