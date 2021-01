Takto človek ničí planétu: NASA zverejnila sériu smutných fotografií, upozorňuje nimi na klimatické zmeny

Podobných fotografií sme už mohli na sociálnych sieťach a internete celkovo vidieť desiatky, ba možno až stovky. Pred klimatickými zmenami a ich následkami, ktoré na našej planéte zanechávajú, však mnohí stále zatvárajú oči alebo mávnu rukami.

No a potom je tu ešte jedna skupina ľudí, ktorá tvrdí, že nejde o skutočnosť a klimatické zmeny sú výmyslom aktivistov. Tentokrát však do diskusií vstupuje aj NASA, ktorá zverejnila sériu znepokojivých fotografií, píše web Unilad.

Fotografie, ktoré zmenia váš názor

NASA novú zverejnenú sériu fotografií nazvala jednoducho a prosto, no predsa silne – Images of Change (Obrazy zmeny). Zverejnením týchto fotografií však nechce všetkým ľuďom na svete ukázať len dôsledky klimatických zmien, ale aj to, ako človek svojou činnosťou prírodu a život na Zemi ovplyvňuje a často nenávratne ničí.

Na satelitných snímkach je možné vidieť rôzne miestna na našej planéte, ktoré sa v dôsledku klimatických zmien, urbanizácie, lesných požiarov, záplav či ďalších prírodných katastrof, zmenili na nepoznanie.

Pohľad na satelitné fotografie je o to smutnejší, že porovnávané snímky ukazujú miesta, ktoré sa veľmi výrazne zmenili (samozrejme, k horšiemu) len v priebehu jediného roka, v niektorých prípadoch dokonca len v priebehu pár týždňov.

Viac z fotografií nájdete aj v galérii pod článkom, online aplikáciu so všetkými snímkami na webe NASA.