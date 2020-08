Takmer 5 rokov si mysleli, že ho zavraždili. Muž sa skrýval v lese, aby unikol ľuďom, ktorí ho vykorisťovali

Britská polícia našla muža, ktorého takmer päť rokov považovala za zavraždeného. Litovčan sa pritom ukrýval v lese, informuje spravodajský portál BBC.

Ricardasa Puisysa, ktorý žil vo Wisbechu v grófstve Cambridgeshire, naposledy videli v práci koncom septembra 2015. V tom čase bol so skupinkou Litovčanov. Následne však zmizol a nezostali po ňom žiadne stopy. Jeho zmiznutie vyšetrovali ako vraždu, pričom polícia aj zatkla a následne prepustila podozrivého muža.

Wisbech man Ricardas Puisys police feared had been killed found after five years in woods https://t.co/5BsA0KCNiY

— Brian James (@yazzooguy) August 3, 2020