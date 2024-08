Obľúbený pár oznámil koniec. Cynthia a Separ sa po rokoch rozišli, reakcie fanúšikov hovoria za všetko

Je to pár hodín, čo sociálnymi sieťami otriasol rozchod jedného z najobľúbenejších slovenských párov. Nik túto správu nečakal, hoci spolu pár už dlhšie nepridával spoločné fotografie, no nič nenasvedčovalo tomu, že by si mali prechádzať krízou.

Po tom, ako sa raper Separ rozišiel v roku 2021 so speváčkou Tinou, s ktorou majú aj spoločnú dcérku, všetkých šokovala správa o tom, že sa dal dokopy s mladučkou influencerkou Cynthiou Tóthovou. Napriek prvotnej kritike však pár ukázal, že to spolu myslia vážne a ľudia začali ich láske fandiť. Spoločne sa objavili v rôznych podcastoch, kde boli ľuďom sympatickí a tak nie div, že reakcie na ich rozchod na seba nenechali dlho čakať.

Obaja šli vlastnou cestou

„Ahojte, po dlhom premýšľaní sme sa so Sepim rozhodli ísť každý svojou cestou. Počas nášho vzťahu som sa toho fakt veľa naučila, nielen o živote a o svete, ale aj o sebe. Bol vždy po mojom boku, staral sa o mňa a vďaka nemu som zažila veľa nezabudnuteľných momentov, na ktoré nikdy nezabudnem. Ďakujem ti za to! Je to človek s dobrým srdcom, ktorý pomohol mnohým ľuďom, a viem, že tak bude robiť aj naďalej,“ oznámila Cynthia v príspevku.

Pokračovala: „Veľmi sme sa ľúbili, ale niekedy sa veci zmenia a my musíme ísť ďalej. Rozchádzame sa v dobrom, stále si vážime jeden druhého a zostávame v kontakte. Viem, že nás ako pár mnohí z vás mali radi a podporovali ste nás. Chcem vám všetkým za to úprimne poďakovať. No život ide ďalej a verím, že nás čaká ešte veľa pekného, aj keď už každý na svojej vlastnej ceste.“

Na záver venovala aj pár slov svojmu, teraz už bývalému, partnerovi: „Takže ešte raz. Ďakujem, Sepi, dal si mi toho fakt veľa. Skúsenosti, nové informácie, ktoré budem využívať aj naďalej a budem si ich vždy vážiť.“

K rozchodu sa vyjadril aj raper, ktorý prezdieľal Cynthiin príspevok a dopísal k nemu: „Ďakujeme všetkým, čo nás podporovali, ale naša cesta už prišla do cieľa. Odovzdali sme si, čo bolo treba a ďalej kráčame každý sám.“

Reakcie fanúšikov

Ako sa ukázalo, ich rozchod nezasiahol len samotný pár, ale tiež ich fanúšikov, ktorí im roky fandili. „Toto budem dlho rozdýchavať,“ prehlásila fanúšička v komentároch. „Nie to nie. Tak po tom to neverím na lásku, ale aj tak vás budem sledovať a je mi to ľúto. Ste úžasní ľudia. Moc ma to zamrzelo,“ pridala sa ďalšia.

„Vy ste boli naj pár. Brala som si od vás príklad, ako by som chcela žiť v dospelosti. Prosím, len to nie,“ komentovala tretia a štvrtá odkázala: „Je mi to strašne ľúto.“