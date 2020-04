Svetové filmové festivaly sa spájajú: Na YouTube ponúknu 10-dňové podujatie a zadarmo „premietnu“ desiatky filmov

Viaceré svetové filmové festivaly – v Cannes, Benátkach, Toronte či nemecké Berlinale -, ktorých konanie ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, sa spojili a vytvorili Globálny filmový festival. Bude sa konať on-line na platforme YouTube od 29. mája a potrvá desať dní, informovala spravodajská stanica BBC.

Finančné prostriedky, ktoré sa podarí vyzbierať prostredníctvom tejto akcie, sa venujú fondom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) určeným na boj s koronavírusom.

Do podujatia sa zapojí viac než 20 festivalov z celého sveta – okrem menovaných aj napríklad filmový festival Sundance alebo festivaly v Marrákeši, Jeruzaleme a Bombaji. Jane Rosenthalová, spoluzakladateľka filmového festivalu Tribeca v New Yorku a iniciátorka tohto projektu, uviedla, že cieľom je počas pandémie inšpirovať a spojiť ľudí naprieč hranicami.

Zadarmo a bez reklám

Online festival We Are One: A Global Film Festival sa uskutoční po dobu 10 dní od 29. mája do 7. júna 2020 a bude ho možné sledovať online na tomto linku kdekoľvek na svete. Čo možno milovníkov filmu poteší, je fakt, že streamovaný obsah bude bez akýchkoľvek reklám, čím poskytne nerušený zážitok všetkým.

Portál Variety zverejnil aj zoznam zatiaľ 20 filmových festivalov, ktoré vytvoria špecifický program zložený z online „premietaní“ či diskusií. Nájsť medzi nimi možno aj český festival v Karlových Varoch.

Podujatie bude zahŕňať celovečerné aj krátke filmy, dokumenty, hudobné filmy, komédie a rozhovory. Kompletný program bude zverejnený neskôr. Z finančných dôvodov i s ohľadom na autorské práva nebudú uvedené najnovšie filmy, ktoré sa mali objaviť na aktuálnom ročníku spomínaných filmových festivalov.

Tradičné festivaly sa presúvajú

V marci oznámili organizátori festivalu v Cannes jeho preloženie z mája na prelom júna a júla. Keďže kultúrne akcie sa nebudú môcť konať vo Francúzsku najmenej do polovice júla, zatiaľ nie je isté, či sa aktuálny 73. ročník vôbec uskutoční. Riaditeľ festivalu Pierre Lescure a umelecký riaditeľ Thierry Frémaux povedali, že sú „hrdí“, že sa namiesto toho môžu zapojiť do on-line festivalu.

V súčasnosti to vyzerá tak, že modifikované verzie festivalov v Toronte, Benátkach a Londýne sa zrejme uskutočnia na jeseň. Berlinale sa konalo za sprísnených hygienických opatrení koncom februára.