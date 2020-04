Svet nezvláda počet obetí vírusu. USA ako márnice využívajú chladiarenské vozy, v Ekvádore ležia truhly na ulici

Počas aktuálnej pandémie koronavírusu sa krajiny naprieč všetkými kontinentami pasujú s dvoma náročnými problémami. Prvým je nedostatok ochranných pomôcok pre ľudí bojujúcich s vírusom v prvej línii, druhým nedostatok pľúcnych ventilátorov, ktoré zachraňujú životy pacientov v kritickom zdravotnom stave. Tam, kde už pandémia udrela plnou silou sa navyše vynára ďalšia náročná úloha. Čo s vysokým počtom obetí, ktoré ochoreniu COVID-19 podľahli?

Na celom svete evidujeme už viac ako 50-tisíc obetí nového koronavírusu. Samotné epicentrum nákazy pritom v absolútnej početnosti úmrtí patrí až na štvrtú priečku. Najviac obetí ochorenia COVID-19 hlási Taliansko, ktoré nasledujú Španielsko, Spojené štáty americké a Francúzsko. Už dnes, najneskôr zajtra, Čínu v nelichotivom rebríčku zrejme prekoná aj Irán.

Nemocnice nie sú jediné na hrane svojich kapacít

Zdravotnícky systém v spomínaných krajinách aktuálne prechádza náročnou skúškou, v niektorých regiónoch navyše už v priebehu minulého mesiaca hlásili dosiahnutie bodu zrútenia. Nemocnice v severnom Taliansku vyberajú, koho zachránia a kto už pomoc pre nedostatok prístrojov nedostane, podobne to vyzerá aj v hlavnom meste Španielska, ktoré je epicentrom tamojšej epidémie. Veľké problémy sa očakávajú aj v štáte New York, ktorý sa stal ohniskom nákazy v severnej Amerike.

Na hrane svojich kapacít však nie je len zdravotníctvo. V krajinách, kde denne zomierajú na COVID-19 stovky ľudí, sa objavil nový, doposiaľ nepoznaný problém. Čo s takým veľkým počtom mŕtvych? Márnice, krematóriá, cintoríny. Zvýšený počet mŕtvych v najviac postihnutých regiónoch nedokážu zvládať, na rad tak museli prísť mimoriadne opatrenia.

Mŕtvych rozváža armáda

Ako prvé si tým prešlo severné Taliansko. Mesto Bergamo v regióne Lombardsko, ktorý je považovaný za epicentrum európskej pandémie, už množstvo obetí koronavírusu nezvládalo, na pomoc tak musela prísť armáda. Armádne vozidlá tak každý deň odvážajú obete nákazy do susedných miest. Krematóriá v Bergame pracujú celé dní, kapacita však nestačí. Smrť v ohniskách nákazy má pritom dvojnásobne trpkú príchuť. Mnohí starí ľudia zomierajú doma sami, nehybné telá iných ostávali v bytoch s pozostalými aj niekoľko dní. Niektoré pohrebníctva odmietajú obete koronavírusu pre obavy z možnej nákazy pochovať. Všetky náboženské ceremónie sú v Taliansku zakázané, pohreby nevynímajúc.

Márnica na klzisku či v podzemnej garáži

Krátko po Taliansku zasiahla pandémia koronavírusu aj Španielsko. Ohniskom nákazy sa pritom stalo hlavné mesto Madrid, ktoré po prepuknutí nákazy a čoraz väčším počtom obetí prijalo rovnaké opatrenia ako severné Taliansko. Mŕtvych začala odvážať armáda, španielska metropola pritom musela zriadiť aj dočasnú márnicu. Tou sa stal madridčanmi obľúbený areál klziska. Kým pred dvoma týždňami madridské krematóriá a pohrebníctva situáciu zvládali, všetko sa zmenilo začiatkom tohto mesiaca. Madrid oficiálne požiadal o pomoc susedné regióny. S kremáciou vysokého počtu obetí COVID-19 tak zrejme pomôžu susedné mestá, prevoz tiel zrejme znovu zabezpečí armáda. Problémy s kapacitami v márniciach však môže mať čoskoro aj Barcelona, nakoľko je Katalánsko po Madride druhým najpostihnutejším španielskym regiónom. Dočasnú márnicu zriadila Barcelona v podzemnom parkovisku

Nový koronavírus zmenil aj podobu pohrebov. Pre obavy z možnej nákazy sú talianske či španielske pohrebníctva ochotné prijímať len uzavreté truhly, vo Švédsku združenie pohrebných ústavov dokonca oznámilo, že rakvy s obeťami COVID-19 musia byť označené špeciálnym symbolom. Pohrebníctva pri práci s obeťami koronavírusu pracujú s použitím všetkých dostupných ochranných prostriedkov, pri poslednej rozlúčke je pre prísnene opatrenia zabraňujúce ďalšie šírenie vírusu len minimum ľudí.

Chladiarenské vozy a rakvy na uliciach

Na kritickú situáciu s kapacitou márnic a pohrebných služieb sa pripravujú aj ďalšie pandémiou koronavírusu najviac postihnuté krajiny. Štát New York, ktorý je hlavným ohniskom nákazy v USA, predĺžil prevádzkovú dobu krematórií, v najľudnatejšom americkom meste museli zmeniť aj predpisy na kvalitu ovzdušia, aby mohli krematóriá pracovať dlhšie a zvládať tak nápor obetí koronavírusu. New York postavil do pohotovosti aj desiatky mobilných márnic, federálny úrad pre mimoriadne udalosti do mesta posiela ďalších viac ako 80 chladiarenských vozov, ktoré budú slúžiť ako dočasné a mobilné márnice. Newyorské nemocnice totiž hlásia naplnené kapacity vo vlastných priestoroch, jednej z nemocníc v Brooklyne dokonca došli vrecia na mŕtvoly.

Vysoký nárast obetí pandémie zrejme očakáva aj Spojené kráľovstvo. Hovorí sa o zriadení veľkej dočasnej márnice v hangári Birminghamského letiska či v priemyselnej zóne Trafford Park. Francúzsko na dočasné uskladnenie tiel obetí vírusu využije priestory tržnice Rungis, ktorá patrí k najväčším na svete. Veľké problémy hlási ekvádorské mesto Guayaquil, ktoré je epicentrom nákazy v krajine. Rakvy s obeťami ležia na uliciach, mesto už nemá kapacity na to, aby si so zvýšeným počtom mŕtvych poradilo.