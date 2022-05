Sulík hovorí o najväčšej prehre Matoviča, z OĽANO sa bude čoskoro vyhadzovať, Fico ďakuje poslancom

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov.

Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽANO s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tak na základe tohto ťahu podá návrh na vylúčenie Kataríny Hatrákovej a Romany Tabák z klubu OĽANO. Informoval o tom na tlačovej konferencii po tom, ako plénum Národnej rady (NR) SR neodsúhlasilo žiadosť prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.

Poslanci Sme rodine sa zdržali

Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina. Poslanci zo strany Za ľudí boli za. Proti vydaniu Fica do väzby hlasovali členovia klubu Smer-SD, ako aj nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.

Pellegrini hovorí o politickej pomste

Túžba po politickej pomste podľa predstaviteľov mimoparlamentného Hlasu-SD prehrala. Vyhlásil to líder strany Peter Pellegrini v reakcii na to, že poslanci neodsúhlasili vzatie Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.

Nezaradení poslanci okolo Pellegriniho hlasovali proti. Šéf Hlasu-SD si myslí, že ich postoj nemá žiaden vplyv na to, že trestné konanie a vyšetrovanie môže pokračovať.

Hlas-SD zdôraznil, že vládnej koalícii sa nepodarilo presvedčiť ani vlastných poslancov o správnosti vydania predsedu opozičnej strany na väzobné stíhanie. „Je povinnosťou každého jedného poslanca hlasovať výlučne podľa svojho vedomia a svedomia. Ak nemohli s čistým svedomím zahlasovať za vydanie svojho kolegu na väzobné stíhanie, je dobre, že to neurobili,“ povedal Pellegrini.

Sulík tvrdí, že je to najväčšia politická prehra Matoviča

Výsledok hlasovania parlamentu o vydaní poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby je najväčšia prehra politickej kariéry lídra OĽANO Igora Matoviča. Na sociálnej sieti to vyhlásil šéf SaS Richard Sulík.

„Toto je najväčšia prehra politickej kariéry lídra OĽANO. A porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne. Už nikdy nebudú môcť hovoriť o boji proti korupcii,“ skonštatoval Sulík.

Fico ďakuje tým, ktorí hlasovali proti, ostatných rešpektuje

Líder Smeru-SD Robert Fico sa poďakoval poslancom Národnej rady (NR) SR, ktorí nepodporili žiadosť prokuratúry o súhlas parlamentu s jeho väzobným stíhaním. Naďalej hovorí v súvislosti s jeho obvinením o politickom procese.

„Ďakujem každému poslancovi, ktorý ma podporil, a rešpektujem každého, kto mal na to iný názor,“ uviedol Fico.

Strana Smer-SD sa na sociálnej sieti poďakovala poslancom, ktorí sa postavili na stranu zdravého rozumu a „hlasovali za demokraciu a právny štát“. „Slováci, dnes sme dvakrát silnejší aj vďaka vašej podpore v boji za záchranu Slovenska,“ dodala strana.