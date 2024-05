Sú zlatokopky a nemajú žiadne ambície. Toto sú stereotypné názory, ktoré vo svete kolujú o Slovenkách, niektoré vás šokujú

Slovenské ženy by sme mohli opísať rôzne, ale to, ako ich vnímame my a ako ich vnímajú v zahraničí, sa môže líšiť. Objavili sa totiž rôzne články s popismi žien, ktoré majú pomôcť pochopiť Slovenky potenciálnym nápadníkom zo zahraničia.

Stránky ako EuroDate.org alebo Womante.com vám ponúknu rozsiahly opis žien každej národnosti, v ktorom zistíte, v ktorých mestách sa s nimi máte najlepšiu šancu zoznámiť, kam ich vziať v danej krajine na rande, ale napríklad tiež to, v akom veku sa približne chcú sobášiť a čo od nich čakať.

Kam ich vziať na rande

Ak chcete spoznať Slovenku, tieto stránky radia, aby ste ju hľadali v Bratislave, Košiciach, Žiline alebo Banskej Bystrici. Na rande by ste ich však mali vziať napríklad do Tatier, na Nitriansky hrad, do Trnavy, ktorú nazývajú malým Rímom, alebo do Prešova, kde vraj ponúkajú vynikajúcu domácu kuchyňu.

Skôr než však dôjde k rande, potenciálni zahraniční nápadníci majú šancu dozvedieť sa o Slovenkách viac prostredníctvom krátkeho prehľadu, ktorý okrem opisu ich vzhľadu a povahových čŕt ponúka aj vyvrátenie klasických stereotypov, ktoré vraj vo svete o slovenských ženách panujú.

Sú vraj zlatokopky