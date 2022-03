Sú demoralizovaní, uchyľujú sa k rabovaniu. Postup ruskej armády sa spomalil, tvrdí ukrajinská armáda

Postup ruskej armády na území Ukrajiny sa „výrazne spomalil“. Uviedol to v utorok generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v správe o súčasnom stave konfliktu, ktorú zverejnili na sociálnej sieti Facebook, informovala televízia BBC.

Podľa správy generálneho štábu ukrajinskej armády o stave ruskej invázie k 06.00 h miestneho času „nepriateľ pokračuje v útočnej operácii, avšak rýchlosť postupu jeho jednotiek sa výrazne spomalila“.

V správe sa ďalej uvádza, že ukrajinskí vojaci pokračujú v obrane južného, východného a severného sektora, pričom hlavné mesto Kyjev, ako i mesto Černihiv nachádzajúce sa na severe krajiny sú stále pod kontrolou Ukrajincov.

Podľa generálneho štábu sa ukrajinskej protivzdušnej obrane aj v 13. deň ruskej invázie úspešne darí odrážať raketové a letecké útoky.

„Okupanti sú demoralizovaní a čoraz častejšie sa uchyľujú k rabovaniu a porušovaniu pravidiel stanovených medzinárodným humanitárnym právom o vojenských konfliktoch,“ uvádza generálny štáb v príspevku na Facebooku.

Ukrajinská armáda okrem toho tvrdí, že ruská strana sa uchýlila aj k psychologickej vojne, pričom boli údajne vytvorené skupiny ruských vojakov, ktoré sa zameriavajú na úlohy spojené s „propagandou“, aby tak ovplyvnili miestnych obyvateľov.

BBC však upozorňuje na to, že veľkú časť týchto tvrdení nemohla nezávisle overiť.

Rusko je „čoraz zúfalejšie“, vojakov ich lídri „nechali v úzkych“

O zúfalom ruskom vojsku hovorí aj britský minister obrany Ben Wallace. Invázia na Ukrajine „neprebieha pre Rusov nejako zvlášť dobre“.

Pre televíznu stanicu Sky News zdôraznil, že dosiaľ najväčšou jednotlivou obeťou sú zrejme ruskí vojaci, ktorých podľa ministra „nechali v úzkych strašní lídri, strašné vedenie“.

Wallace uviedol, že teraz musíme čakať, či Kremeľ prizná tieto obrovské straty.

Minister dodal, že Rusko je „čoraz zúfalejšie“, pretože začína mať „skutočné logistické problémy“, pričom konvoj obrnených vozidiel neďaleko Kyjeva je stále uviaznutý na mieste a nehýbe sa.

Na otázku týkajúcu sa správ, že Poľsko by mohlo dodať Ukrajine bojové lietadlá, Wallace odpovedal, že on „stojí pri Poľsku“, členovi NATO, ale toto „by ich mohlo dostať priamo do palebnej línie“ Ruska.

Takisto dostal otázku o tvrdeniach, že Spojené kráľovstvo nie je dosť rýchle pri poskytovaní útočiska Ukrajincom utekajúcim pred vojnou, keďže zatiaľ bolo vydaných iba 300 víz.

Minister obrany povedal, že ministerstvo vnútra je „odhodlané toto zrýchliť“, hoci pripustil, že „by sme to, samozrejme, mohli robiť rýchlejšie“.