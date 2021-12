Stres a problémy so spánkom – u našich zákazníkov téma č. 1.  Rozhovor s Mariánom Jankovčinom, CEO Energy CBD

Pred časom sme uverejnili rozhovor s vami, v ktorom ste popísali svoju “strastiplnú” cestu pri rozbiehaní Energy CBD. U našich čitateľov mal veľký úspech. Preto by sme radi na neho nadviazali a viac priblížili váš biznis.

Vedeli by ste nám povedať, čo sú najčastejšie problémy, s ktorými za vami prichádzajú vaši zákazníci?

Témou č. 1 je stres a problémy so spánkom. Denne sa stretávame s ľudmi, ktorí majú veľké problémy so spánkom a žijú v neustálom strese. Pre mňa osobne, to nie je ani prekvapujúce. Za posledných pár rokov sa dosť výrazne zmenil štýl života. Denne riešime také množstvo podnetov z rôznych strán, že väčšina ľudí to má problém spracovať. Množstvo informácií z médií a sociálnych sietí ľudí úplne zahlcuje. Celý priestor je výrazne pretechnizovaný.

Pokiaľ to správne chápem, tak vy tvrdíte, že máte nato liek?

Položím vám otázku: Chcete sa v noci neustále prebúdzať, premýšľať nad vecami, ktoré vás trápia a ráno vstávať unavený, neoddýchnutý a bez energie? Prežívať život, ktorý ani zďaleka nie je plnohodnotný? Alebo vyskúšate to, čo skutočne funguje u stoviek našich spokojných zákazníkov? Podľa platnej legislatívy ani nemôžeme tvrdiť, že máme liek na tieto ťažkosti. Avšak naši zákazníci prichádzajú s veľmi pozitívnymi referenciami.

Je CBD skutočne také účinné pri týchto problémoch?

CBD samotné je taký malý zázrak. Priamo pôsobí na endokanabinoidný systém a tým harmonizuje procesy v tele človeka. Toto je ale všeobecne známe. Problémom u bežných CBD olejov je veľmi malá vstrebateľnosť. 80% z toho, čo užijete, skončí v toalete. Čo je absolútne kľúčové pri našich produktoch, je technológia a patent výroby. Naše produkty sú vyrábané NANQ technológiou, čo vo výsledku znamená až 5x väčšiu vstrebateľnosť ako u bežných CBD olejov. Až 95% sa vstrebáva tam, kde to najviac potrebujete. Preto je účinnosť našich produktov oveľa vyššia a naši zákazníci veľmi rýchlo pociťujú efekt.

Ako rýchlo pocítia účinky vašich produktov?

Zákazníci hovoria o zlepšení už po prvej aplikácii. Je to neuveriteľné, ale vo väčšine prípadov je to tak. Pred spaním si aplikujú 5 vstrekov CBD pod jazyk a odrazu sa v noci lepšie vyspia a ráno vstanú oddýchnutí. Dlhodobým užívaním sa samozrejme účinok zvyšuje.

Ľudia sú z toho veľmi prekvapení a väčšinou to okamžite odporúčajú ďalším, napríklad svojím priateľom alebo rodine. Veľa ľudí nám potom píše, že “Odskúšala som váš produkt a chcela by som si objednať ďalšie 2 pre sestru a pre dcéru. Pre takýchto zákazníkov, ktorí zdieľajú svoju pozitívnu skúsenosť sme už dokonca vytvorili aj špeciálny program provízií.

Ponúkate im nejaké výhodnejšie podmienky?

Áno. Ponúkame im špeciálny program zliav, resp. provízií. Ak odoberajú produkty, ktoré následne posúvajú ďalej, vedia si veľmi slušne zarobiť. Podmienkou ale je, aby mali o našich produktoch dostatočné znalosti. Po registrácií ich zaškolíme tak, aby dokázali iným aj poradiť. Niektorí sa už venujú len predaju Energy CBD produktov, pretože im to produkuje slušný mesačný príjem. Máme aj spolupracovníkov, ktorí ponúkajú naše produkty len príležitostne a privyrobia si popri inému job-u.

Čo je potrebné nato, aby sa zákazník mohol stať vašim spolupracovníkom?

Stačí nám napísať email na [email protected] so žiadosťou o ďalšie informácie k spolupráci. Zákazník potom obdrží všetky potrebné pokyny k spolupráci.

Sú ešte nejaké ďalšie symptómy, pri ktorých pomáhajú vaše produkty?

Tých symptómov je skutočne veľa. Podrobnejšie to máme popísané na našom webe. Za zmienku stoja ešte obrovské problémy s akné, migrény, bolesti hlavy a pod.

Máme už niekoľko zákazničiek, ktoré mali veľmi škaredé “rúškové” akné. Vyskúšali nato lokálne aplikovať NANQ CBD a už po 3-4 dňoch došlo k obrovskému zlepšeniu. Zápal okamžite ustúpil. Moja priateľka, dermatovenerologička, bola z toho úplne dojatá. Máme zákazníčku, ktorá sa akné nevedela zbaviť asi rok. Po pár dňoch lokálnej aplikácie prišla s tým, že došlo k okamžitému zlepšeniu a po mesiaci a pol k úplnému vyliečeniu akné. Poslala nám k tomu aj fotografie, ktoré mám na webe.

V ponuke máte aj CBG. Aký je rozdiel medzi CBD a CBG?

CBG odporúčame úžívať skôr na pozdvihnutie nálady, pre viac energie a užíva sa skôr v prvej polovici dňa. Podrobne sa o tom dočítate na našom webe.

Zákazníci, ktorým sa nechce veľa o produktoch študovať, majú možnosť napísať nám na live chat a radi im poradíme s výberom.

Okrem produktov, ktoré sme už spomínali máme aj iné zaujímavé produkty, ako NANQ CBD gule do kúpeľa, vaporizéry, krémy alebo CBD oleje pre zvieratá.

Sortiment je vyskladaný tak, aby si vybral skutočne každý.

Pracujete aktuálne na nejakých novinkách?

Keďže je čas Vianoc, nachystali sme pre svojich zákazníkov zvýhodnené darčekové balenia, vyskladané tak, aby boli zaujímavé pre každého.

Veľkou novinkou sú aj lekárne. Momentálne nájdete naše produkty vo všetkých Benu lekárňach, ale od nového roka už budeme aj vo všetkých ostatných lekárňach na celom Slovensku. Takže Energy CBD bude zase dostupnejšie.

Čo by ste na záver odkázali vašim potenciálnym zákazníkom?

Asi len to, že nemá význam trápiť sa. Ak máte niektorý zo spomínaných problémov, vyskúšajte to, čo iným funguje. Ak máte vo svojom okolí niekoho, komu by mohli naše produkty pomocť, obdarujte ho. Veď čo je lepší darček ako zlepšenie zdravia a kvality života?!

Pre vašich čitateľov máme dokonca bonus. Zľavový kód na 20% zľavu: start20

Všetko o Energy CBD nájdete na: www.energycbd.sk