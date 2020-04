Stránka ilustruje, čo sa stane, keď navštívite čo i len jedného priateľa počas pandémie COVID-19

Dodržiavanie hygieny je tá jednoduchšia záležitosť, človek je však zvyknutý na istú mieru slobody a jej obmedzenie nesú ťažko. Stretávame sa preto s prípadmi, kedy ľudia nariadenia ignorujú a s inými ľuďmi sa stretávajú aj napriek tomu, že to môže ohroziť ich zdravie.

Prečo je dôležité ostať doma?

Súčasný stav trvá už niekoľko týždňov, mnoho ľudí preto môže nadobudnúť pocit, že ak sa im nič nestalo doteraz, ostane to tak aj naďalej. Porušenie nariadení však môže viesť k tomu, že všetky doteraz zavedené opatrenia budú zbytočné a následkom nezodpovednosti sa koronavírus bude šíriť závratnou rýchlosťou. Ako informuje portál Medical Express, stačí aj mierne poľavenie, napríklad vo forme návštevy jedného či dvoch ľudí k tomu, aby sa situácia nepríjemne zvrtla.

Vedci z Washingtonu na čele s epidemiológmi Stevenom Goodreauom a Martinou Morrisovou sa preto rozhodli vytvoriť projekt, ktorý ilustruje, čo sa môže stať, ak sa rozhodnete počas pandémie navštíviť čo i len jedného priateľa. Projekt s názvom Can’t I please just visit one friend? odštartoval začiatkom apríla a jeho cieľom je poukázať na to, ako rôzne interakcie ovplyvňujú šírenie koronavírusu.

Aj jediná návšteva môže všetko zmeniť

Súčasťou projektu je 200 fiktívnych domácností, pričom každá z nich je znázornená zelenou alebo modrou bodkou. Ak sa odstup a karanténa nedodržiavajú, každá domácnosť je prepojená približne na 15 ďalších domácností. Ak sa každá z domácností rozhodne vydať na návštevu, čoskoro vypukne úplný chaos, členovia domácností sa totiž veľmi ľahko môžu nakaziť. Predstavme si niekoľko scenárov.

Ako to vyzerá bez pandémie

Vráťme sa na moment do čias, kedy sme nad pandémiou koronavírusu nemuseli ani len uvažovať. Každý sa stretával s kým chcel, bez akýchkoľvek obmedzení. Nemuseli sme uvažovať nad rúškami ani nad rukavicami či dezinfekciou. Ako sme spomínali, zelené bodky predstavujú domácnosti v rámci komunity a čiary medzi bodkami zas predstavujú interakcie medzi domácnosťami a ich členmi. Ako môžeme vidieť na obrázku nižšie, interakcií je skutočne veľa.

Dokonalá izolácia

Predstavme si druhú situáciu, a to takú, kedy sa každá domácnosť dokonale izoluje od sveta. Medzi domácnosťami neprebieha vôbec žiadna interakcia, čo je extrém, aký si málokto dokáže predstaviť. Malo by to však nesporné výhody. Nakazení by mohli byť len členovia jednej domácnosti, ktorí by v horšom prípade zomreli, v lepšom sa zotavili. Vírus by sa však nemal ako šíriť ďalej a zvyšné domácnosti by boli v bezpečí.

Čo ak pár ľudí pôjde do práce?

Nežijeme vo svete, kde by bola absolútna izolácia ľudí možná. Lekári, policajti či predavači v potravinách musia pracovať aj naďalej. Predstavme si napríklad, že človek, ktorý musí ísť do práce, je v 1 z 10 domácností. Tie sú označené modrou bodkou. Samozrejme, v takom prípade vírus dostane príležitosť šíriť sa, čo znamená, že sa niekoľko ľudí nakazí a možno zomrie. Avšak, vzhľadom na to, že lekári sú naozaj nevyhnutní, svet je ochotný toto riziko tolerovať.

Čo sa môže stať, ak navštívim jedného priateľa?

Mnoho ľudí si možno myslí, že ak môžu ísť na nákup do potravín, nič sa nestane ani v prípade, ak sa vyberú na návštevu ku kamarátovi. Návšteva jediného kamaráta znamená, že sa vírus môže dostať do každej jednej domácnosti v komunite, teda aj k ľuďom, s ktorými ste sa osobne nikdy nestretli. Nákaza sa tak veľmi ľahko vymkne spod kontroly, ochorieť môže celá komunita a zomrie omnoho viac ľudí, ako keby ste jednoducho ostali doma a s návštevami počkali, kým pandémia pominie.

Čo sa stane, keď jeden člen domácnosti navštívi jedného priateľa?

Znie to nevinne, no stále je to zbytočné riziko, ktorému vystavujete seba, svoju domácnosť, ale aj ďalšie rodiny v komunite.

Ako vidíte, sociálna izolácia je teda omnoho dôležitejšia, ako sa mnohí z nás nazdávajú. Ostaňte doma a pomôžete tým nielen sebe, ale celej komunite.