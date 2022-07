Stojí to Putinovi za to? Na Ukrajine zbytočne umrelo už vyše 38-tisíc ruských vojakov a vojna potrvá ešte dlho

V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine zabila tamojšia armáda 38 300 ruských vojakov. Na Facebooku o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Rusko podľa ukrajinského generálneho štábu dosiaľ prišlo aj o 1684 tankov, 3879 bojových obrnených vozidiel, 2746 vozidiel a palivových nádrží, 846 delostreleckých systémov, 248 odpaľovacích raketových systémov či 110 systémov protivzdušnej obrany.

Ďalej Rusi prišli o 188 vrtuľníkov, 220 lietadiel, 688 dronov, 166 striel s plochou dráhou letu, 15 lodí a 68 kusov špeciálnej techniky. Počas soboty zaznamenali ruskí okupanti najväčšie straty v oblasti okolo mesta Bachmut v Doneckej oblasti, uviedol ukrajinský generálny štáb.

Sankcie vraj fungujú

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyzval Európanov k „strategickej trpezlivosti“ v čase rastúcich cien spôsobených zavedením sankcií voči Rusku. Ako uviedol web eurointegration.com.ua, podľa Borrella musia byť občania Európskej únie trpezliví, pretože vojna na Ukrajine bude dlhá a „dovoliť Rusku vyhrať by znamenalo dovoliť mu zničiť našu demokraciu a samotný základ svetového poriadku založeného na medzinárodných pravidlách“.

Borrell tvrdí, že sankcie voči Rusku fungujú, no „požadovaný efekt môže trvať dlho“. Pripomenul, že do konca roka 2022 vstúpi do platnosti jedno z najdôležitejších reštriktívnych opatrení voči Rusku – ropné embargo, a hoci Moskva si môže nájsť nové trhy, na ktorých bude predávať ropu, bude musieť dávať svojim odberateľom výrazné zľavy.

„Keďže nechceme ísť do vojny s Ruskom, základom sú ekonomické sankcie a podpora Ukrajiny. Naše sankcie začínajú mať efekt a v najbližších mesiacoch bude ešte väčší,“ skonštatoval Borrell. Ruský export do EÚ sa od začiatku invázie na Ukrajinu znížil o 48 %.