Štátni ochranári v noci utratili medvedicu s mláďaťom, tri ďalšie mláďatá ušli do lesa. Bolo to krajné riešenie

Štátni ochranári v noci utratili dvoch medveďov pri rampe na parkovisku pod Sliezskym domom vo Vysokých Tatrách. Išlo o samicu a jedno mláďa.

Ako TASR informovala hovorkyňa štátnych ochranárov Anna Weissová, usmrtenie medveďov bolo “najkrajnejším riešením”. Zásahový tím bude dva zvyšné medvede, ktoré počas zásahu utiekli, naďalej monitorovať.

Smutný následok dlhodobo neriešenej situácie

Medvedicu so štyrmi mláďatami sledovali ochranári celý minulý rok. Pravidelne navštevovala nezabezpečené kontajnery v meste Vysoké Tatry. V novembri minulého roka sa medvedica vlámala do cukrárne v Hornom Smokovci. „Zazimovala, no teraz od jari robila to isté. Živila sa takýmto spôsobom a aj medvieďatá učila na takúto stravu.

Tie si na to rýchlo privykli. Mohla byť riziková pre človeka, striedala intravilány tatranských osád, preto bolo rozhodnuté o jej eutanázii,“ vysvetlil dôvod utratenia riaditeľ Správy TANAPu. Zvyšné tri medvieďatá budú ochranári sledovať. Podľa Majka nie sú rizikové pre človeka. Ak by sa však vrátili a pokračovali v zaužívanom spôsobe života, podľa jeho slov by zrejme musel opäť zasiahnuť

“Účelom odstránenia konkrétnych jedincov z populácie bolo zabránenie ďalších škôd na majetku, ktoré tieto jedince od minulého roka opakovane spôsobovali, ako aj zabránenie nebezpečných stretov s návštevníkmi a obyvateľmi podtatranských obcí,” uviedla Weissová s tým, že k tomuto riešeniu pristúpil zásahový tím až po tom, ako všetky ostatné dostupné prostriedky a metódy použité dlhodobo a opakovane zlyhali. “Pri stretnutí s človekom nejavili tieto jedince známky plachosti a vykazovali nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou a paintballovým strelivom,” ozrejmila.

Ochranári mali po dlhodobom monitoringu vyhodnotiť správanie tejto medvedej rodiny za preukázateľne rizikové vo vzťahu k zdraviu a životom ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách. Nočný zásah považujú za “smutný následok dlhodobo neriešenej situácie s nezabezpečeným komunálnym odpadom v Tatrách”, na ktorú dlhodobo upozorňujú.

Príprava zásahu, ako aj zásah samotný mal byť podľa Weissovej vykonaný profesionálne a pod dozorom veterinárneho lekára. Dva jedince, ktoré počas zásahu utiekli, sú minuloročnými mláďatami vodiacej medvedice. Zásahový tím bude ich správanie naďalej monitorovať. “Dnes nevieme, či tie jedince sa tam vrátia alebo pre nich bola tá situácia natoľko odstrašujúca, že už neprídu k tomu odpadu. To ukáže čas,” uzavrela.

Samica ohrozovala ľudí

“Chránime priestor divočiny a v nej aj veľké šelmy. Ale v situácii, ak sa z niektorých šeliem stanú synantropné zvieratá a ohrozujú ľudí na území obcí, niet inej cesty, ako problémové zviera odchytiť, uspať a eutanazovať. Zásahový tím Medveď preukázal svoju akcieschopnosť,” vyjadril sa k udalosti minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), pričom v tejto súvislosti apeluje na podnikateľov, samosprávy a širokú verejnosť, aby sa pri zabezpečovaní odpadu správali zodpovedne a nedávali tak príležitosť stať sa zvieratám synantropnými, a teda neschopnými zabezpečiť si obživu mimo ľudských sídel.

“Zabezpečiť komunálny odpad pred medveďom hnedým je pritom povinnosť, ktorá vyplýva obciam zo zákona o odpadoch,” pripomenul tiež envirorezort s tým, že na uvedenie kontajnerových stojísk s komunálnym odpadom v oblasti Vysokých Tatier do vyhovujúceho stavu v minulosti uvoľnil miliónové dotácie. Spomedzi 360 kontrol kontajnerových stojísk, ktoré mala Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonať v roku 2021, mala však až v 284 prípadoch zistiť porušenie platnej legislatívy.