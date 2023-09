Štát sa zbavuje nepotrebného majetku: V dražbe je takmer nové auto, pozemok či garáž, ktorú len tak nezoženiete

Štát sa opäť snaží rozpredať svoj prebytočný majetok. V aktuálnych dražobných vyhláškach sme aj tentoraz našli zaujímavé veci. V ponuke sú autá, garáž, pozemky či nebytové priestory – vaše môžu byť za výhodnú cenu.

Daňové úrady z celého Slovenska aktualizovali svoje dražobné vyhlášky, informuje o tom Finančná správa. Nitriansky daňový úrad sa snaží predať takmer nové SUV značky Ssangyong Korando. Prvýkrát bolo zaevidované v roku 2021, podrobnosti o výbave známe nie sú. Dražba sa bude konať v utorok (19. 9. 2023), cena sa začína na 17 800 eur.

Košický daňový úrad ponúka na predaj auto značky Toyota RAV4, ktoré má objem motora 2,2 litra. Z fotodokumentácie je jasné, že nejde o najnovšiu verziu tohto modelu, aj preto je cena stanovená nízko – 6 339 eur, no nie je to jediný dôvod. Auto je na ľavej zadnej časti poškodené, čo by mal mať záujemca na pamäti. Viac informácii o vozidle nie je dostupných. Dražba sa bude konať 5. októbra.

Osobné auto ponúka aj košický daňový úrad, ide o starší Citroen Berlingo. Podrobné informácie dostupné nie sú, no vyvolávacia cena je stanovená na nízku sumu – 847 eur. Dražba sa bude konať 5. októbra.

Daňový úrad Bratislava ponúka v dražbe pozemok, ktorý je ornou pôdou. Nachádza sa v Dunajskej Lužnej v časti Nové Košariská, jeho výmera je 5 812 m². Cena začína na sume 36 000 eur.

Zaujal nás aj predaj garáže v Humennom. Ide o klasickú staršiu sídliskovú stavbu, ktorá sa bežne zohnať nedá. Ponúka ju prešovský daňový úrad. Vaše auto môže byť v meste na východnom Slovensku celoročne garážované na Štefánikovej ulici už za 9 200 eur. Dražba sa bude konať 20. októbra.

Štát sa snaží predať aj mnoho ďalších vecí, kompletný zoznam dražobných vyhlášok nájdete na webstránke Finančnej správy Slovenskej republiky.