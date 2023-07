Štát ponúka výhodné pôžičky, žiada o ne len málo ľudí. Takúto sumu môžu dostať novomanželia, čas majú do septembra

Rastúce úroky hypotekárnych úverov, vysoká cena nehnuteľností, či iné ďalšie faktory spôsobujú mladým ľuďom pri zaobstarávaní si vlastného bývania problémy. Mnoho z nich však nevie, že využiť môžu pomocnú ruku štátu v podobe mladomanželskej pôžičky.

Výhodný úrok, dostať môžu až 120-tisíc eur

Ako informuje portál Finreport, mladomanželia môžu požiadať štát o pôžičku na bývanie a získať tak úrokovú sadzbu 1 % na obdobie až 40 rokov. Podľa dostupných informácií však veľa žiadostí neprichádza a tento druh financovania nového bývania stále nie je taký populárny. „Mladomanželské pôžičky poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ako formu finančnej podpory pre bývanie. O takýto štátom garantovaný úver môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresahuje 35 rokov,“ píše na margo podmienok získania Finreport.

Žiadateľ taktiež nesmie mať dlhy voči Sociálnej poistovni a daňovému úradu. Úver je možné získať až do výšky 120-tisíc eur, no pri dnešných cenách nehnuteľností zrejme záujemcovia musia disponovať aspoň malými rezervami, ktorými si prípadné bývanie dofinancujú. „Fond poskytuje úver až do výšky 120-tisíc eur s úrokovou sadzbou 1 % a s najdlhšou možnou lehotou splácania až 40 rokov. Splátky úveru môžu trvať až do 65. roku veku žiadateľov,“ uvádza sa v článku.

Predposlednou podmienkou je adekvátny čistý príjem, ktorý nesmie presiahnuť 5-násobok životného minima pre danú domácnosť. Dôležité tiež je, že žiadosti si môžu potenciálni záujemcovia podávať písomne každoročne len do 30. septembra. Kompletné informácie nájdu žiadatelia na stránke Štátneho fondu.