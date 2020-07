Šťastie sa za peniaze dá kúpiť. Potvrdila to vyše 40 rokov prebiehajúca štúdia

Hovorí sa, že šťastie si za peniaze nekúpime. Avšak vedci tvrdia pravý opak a peniaze môžu naozaj stáť za tým, či sme alebo nie sme šťastní. Toto dokázala dlhoročná štúdia, ktorá prebiehala v USA od roku 1972 až do 2016 na dospelých ľuďoch, ktorí mali viac ako 30 rokov. Štúdia tiež celkovo zahŕňala až 44 198 účastníkov.

Správa označená ako Expanding Class Divide in Happiness in the United States našla koreláciu medzi šťastím a sociálnym a ekonomickým postavením, ktoré zahŕňali príjem, vzdelanie či prestíž v zamestnaní. Táto korelácia sa pritom neustále zvyšuje, píše portál Fox Business.

Peniaze zabezpečujú viac šťastia ako v minulosti

„Vzťah šťastia a príjmu sa v priebehu desaťročí neustále posilňoval – šťastie je teraz silnejšie spojené s príjmami v porovnaní s obdobím v 70. či 80. rokoch. Takže peniaze nám kupujú viac šťastia ako v minulosti,“ uviedla hlavná autorka správy Jean Twenge.

Štúdia, ktorá bola minulý týždeň uverejnená v časopise Emotion vychádza zo zistení získaných zo všeobecného sociálneho prieskumu, ktorý je jedným z najdlhšie trvajúcich národných reprezentatívnych prieskumov na dospelých obyvateľoch v USA. V prieskume je zapojených 44 198 občanov vo veku nad 30 rokov.

Rozdiely v spoločnosti

Výsledky tiež naznačili, že pokiaľ ide o šťastie, existuje aj priepasť v spoločnosti. Zatiaľ, čo šťastie u belochov s vysokým sociálno-ekonomickým statusom zostalo pomerne stabilné, pri tých s nižším sociálno-ekonomickým statusom podľa štúdie klesá.

V kontraste s tým je šťastie u černochov s nižším sociálno-ekonomickým statusom pomerne stabilné a u černochov s vyšším statusom sa zvýšilo.

S rastúcim príjmom je šťastie väčšie

Výskumníci sa pýtali pomerne jednoduchú otázku: „Ako by ste uviedli, že sa cítite tieto dni? Povedali by ste, že ste veľmi šťastní, priemerne šťastní alebo nešťastní?“

Následne sa potom analyzovalo vyjadrenie účastníkov a porovnávalo, ako sa menilo v priebehu minulých rokov a desaťročí. V roku 2016 dospelí s vyššími zárobkami mali o 5 % vyššiu pravdepodobnosť, že povedia, že sú veľmi šťastní, v porovnaní so skupinou s druhým najvyšším príjmom.

Taktiež sa nenašiel žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že šťastie sa po dosiahnutí určitého príjmu začne znižovať. „Narozdiel od niektorých predchádzajúcich štúdii, ktoré naznačili, že keď niekto dosiahne ročný príjem 75-tisíc dolárov a následne už nebude vplývať na šťastie, my sme ukázali, že šťastie rastie aj pri prekročení tejto hladiny,“ uviedla Twenge.