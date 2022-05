Stará mama zomrela, ja mám dieru v nohe, píše 8-ročný chlapec v denníku. Našiel ho fotograf v Mariupole

Rodič pre svoje dieťa urobí všetko. Sú však situácie, v ktorých ho jednoducho nedokáže ochrániť pred všetkým zlom. V zúfalej situácii sa ocitajú aj rodičia ukrajinských detí. Zo zápiskov z denníka 8-ročného chlapca z Mariupoľa sa tisnú slzy do očí.

Zápisky z denníka neznámeho 8-ročného chlapca z Mariupoľa ukazujú, aké hrôzy v súčasnosti prežívajú ukrajinské deti. Súčasťou denníka sú kresby, na ktorých chlapec vyobrazuje domy zrovnané so zemou, telá ležiace na ulici, vojakov so zbraňami a helikoptéry, ktoré prelietajú nad ich hlavami, píše portál Daily Mail. Bizarný kontrast vytvárajú ďalšie stránky, na ktorých chlapec nakreslil veselú narodeninovú oslavu.

„Nanešťastie, moje dva psy a moja milovaná stará mama Galya dnes zomreli,“ píše chlapec v denníku. Vedľa čísla 3, ktoré zrejme označuje dátum, napísal, že sa vyspal dobre, zobudil sa a usmieval sa. Pri čísle 25, ktoré označuje 25. marec alebo apríl však píše, že jeho starý otec zomrel. Na ďalších stránkach píše, že má ranu na chrbte a vážne poranenia utrpela aj jeho 15-ročná sestra. Jeho 38-ročná mama utrpela poranenie hlavy a on má ranu na ruke a dieru v nohe.

My 2 dogs died, my grandma Galia died too and so did my favorite city of Mariupol. Diary of 8 yo from basements of #Mariupol. No child ever should have such memories. Ever. pic.twitter.com/8S4bN9MhIv

