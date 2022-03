Stalker Elona Muska opäť úraduje. Tentoraz však uverejňuje súradnice lietadiel ruských oligarchov

Ľudia spojili sily a ukrajinským utečencom sa snažia poskytnúť ubytovanie, jedlo a morálnu oporu. Vzniklo množstvo finančných a materiálnych zbierok a ľudia z celého sveta vyjadrujú Ukrajincom solidaritu. Svojou troškou sa rozhodol prispieť aj Jack Sweeney, ktorý sa preslávil tým, že prostredníctvom Twitteru uverejňoval polohu súkromného lietadla Elona Muska či ďalších celebrít. Teraz sleduje lietadlá ruských oligarchov.

Sleduje lietadlá ruských miliardárov

19-ročný študent Jack Sweeney nedávno upútal pozornosť celého sveta tým, že prostredníctvom Twitteru uverejňoval polohu súkromného lietadla Elona Muska a ďalších celebrít. Ako však píše portál Daily Mail, prichádza s novinkou. Vytvoril účet s názvom Russian Oligarch Jets a prostredníctvom neho uverejňuje údaje o tom, kde sa práve nachádzajú súkromné lietadlá ruských miliardárov.

Sweeney hovorí, že mu viacero ľudí navrhovalo, aby po invázii ruských vojsk do Ukrajiny začal sledovať práve lietadlá ruských oligarchov. Priznáva, že predtým, ako začala vojna, o týchto mužoch a ich lietadlách nevedel takmer nič. Dokonca ani netušil, že mnohí z nich sú takí bohatí a vplyvní. „Je šialené, aké lietadlá títo ľudia vôbec vlastnia, v porovnaní s inými sú obrovské“ vyjadril sa študent pre portál Bloomberg.

Alexander Abramov’s Jet D-APGS Took off from London, England, GB. pic.twitter.com/SsiYfkINLr — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

Jack sa pozrel aj na lietadlo najbohatšieho Rusa vôbec – Vladimira Potanina. Posvietil si však aj na lietadlá Romana Abramoviča či Alexandra Abramova. Sweeneyho účet v súčasnosti sleduje 39 lietadiel a helikoptér patriacich 19 ruským oligarchom. Podľa portálu NBC sa mnoho ľudí pýta aj na Putinove lietadlá, chcú vedieť, či je vôbec možné vystopovať ich.

Informácie sú obmedzené, môžu byť nepresné

Čo teda ruskí miliardári v posledných dňoch robia? Jackovi sa napríklad podarilo zistiť, že Abramovičovo lietadlo pristálo v nedeľu v Litve. Jedna z jeho helikoptér sa zas vydala na výlet do Karibiku. Čo sa týka Abramova, jedno z jeho lietadiel pristálo nedávno v Abu Dabí, ďalšie zas v Mníchove. Pre lietadlá, ktoré by mali patriť Putinovi a ďalším významným ľuďom, založil Sweeney separátny účet s názvom Russian VIP & Putin Jets.

RSD073 Took off near Moscow, Moscow Oblast, RU. pic.twitter.com/Qk4KW9DKZI — Russian VIP & Putin Jets (@PutinJet) March 1, 2022

Študent však upozorňuje, že dáta, ktoré uverejňuje, nemusia byť presné. Nedá sa totiž povedať, že by sa Rusko ochotne delilo o informácie o tom, kde sa práve to či ono lietadlo nachádza. Navyše, aj keď sa Jack dokáže dostať k informáciám o tom, kde sa práve lietadlo nachádza, nie je možné zistiť, kto v ňom sedí a prečo letí práve do Karibiku či do Mníchova.

Napriek tomu však podľa odborníkov ide o dôležité údaje, ktoré by mohli pomôcť napríklad pri snahe zabaviť ruským oligarchom majetok. Okrem toho, ani jedno ruské lietadlo nesmie vstúpiť do vzdušného priestoru nad Európskou úniou či Kanadou. Rusko sa však rozhodlo reagovať obdobne a zakázalo vstup do vzdušného priestoru desiatkam krajín.