Stačí mať občiansky či vodičský preukaz len odfotený v mobile? Zákon hovorí jasne, tieto pravidlá by ste mali dodržiavať

Istotne sa aj vám neraz stalo, že ste vyrazili niekam von, no peňaženka aj so všetkými dokladmi zostala zabudnutá doma na stolíku alebo v taške. Riešením by mohlo byť mať doklady totožnosti uložené v smartfóne v elektronickej podobe. No uspeli by ste s nimi pri prípadnej kontrole totožnosti, ak by vás zastavila policajná hliadka?

Zákon hovorí jasne pri oboch dokladoch, ako zisťoval portál Živé.sk priamo na ministerstve vnútra. Dôležité je ale vedieť, že oba doklady sa vydávajú v hmotnej podobe a kým jeden je nutné mať pri sebe vo fyzickej podobe, ten druhý nie, no v elektronickej verzii by ste neuspeli ani pri jednom z nich.

Občiansky pri sebe mať netreba, vodičák takmer vždy

Čo sa týka občianskeho preukazu, tak ten zo zákona musíte mať vydaný, ale pri sebe ho mať nemusíte, a to ani v čase vedenia motorového vozidla. Na overenie vašej totožnosti totiž možno využiť aj iné spôsoby, napríklad rodné číslo.

Vodičský preukaz ale pri sebe mať musíte, keď ste vodičom motorového vozidla. Ako ministerstvo portálu Živé.sk uviedlo, v súčasnosti nie je technicky ani legislatívne možné akceptovať doklady v elektronickej podobe. S fotografiami dokladov v smartfóne by ste tak teda pri prípadnej kontrole policajnou hliadkou neuspeli.

Presne vymedzené zákonom

„Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom,“ uviedol rezort portálu.

Držiteľ vodičského preukazu je zároveň povinný mať takýto platný doklad v čase vedenia motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajnej hliadky ho predložiť na kontrolu. Je dokonca priamo v zákone uvedené, že „vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyrobený z viacvrstvového polykarbonátu s viacerými ochrannými prvkami“. Jeho elektronickú verziu preto akceptovať nemožno.