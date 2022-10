Stačí 34 hodín. Vedci vypočítali, aký je ideálny počet priateľov a ako dlho trvá, kým sa medzi ľuďmi vytvorí blízky vzťah

V dospelosti vôbec nie je ľahké vytvárať kvalitné priateľstvá. Popri pracovných povinnostiach má na to človek menej času, ale aj energie. Osamelosť však zabíja. Vedci prezradili, koľko priateľov by sme mali mať a ako dlho trvá, kým sa medzi dvoma ľuďmi priateľstvo vytvorí.

Niektoré priateľstvá ostanú pevné po celé roky, iné sa po niekoľkých týždňoch rozpadnú. Ako informuje portál Mail Online, odborníkom sa podarilo zistiť, koľko času je potrebného na to, aby sa medzi ľuďmi vytvorilo skutočné priateľstvo. Je to presne 34 hodín alebo 2040 minút. Do výskumu, vďaka ktorému vedci k tomuto číslu prišli, sa zapojilo vyše 2 000 ľudí.

Ako dlho trvá, kým sa vytvorí priateľstvo?

Aby sme sa s niekým spriatelili, je potrebných 11 stretnutí trvajúcich 3 hodiny a 4 minúty. Tie by mali byť rozložené do obdobia 5 a pol mesiaca. Samozrejme, nie je najdôležitejšie to, ako dlho priateľstvo trvá, ale jeho kvalita. Každý z nás by mal mať aspoň 5 dobrých priateľov, na ktorých sa môžeme v náročných obdobiach spoľahnúť.

Výskum ale ukázal, že až dve tretiny zúčastnených ľudí je nespokojných s aktuálnym množstvom dobrých priateľov a aktívne sa snažia nájsť si ďalších. Profesor Robin Dunbar (je autorom tzv. Dunbarovho čísla, ktoré hovorí o tom, že každý človek dokáže udržiavať stabilný vzťah len s obmedzeným počtom ľudí) si myslí, že kvalitné priateľstvá sú nesmierne dôležité pre psychickú, ale aj fyzickú pohodu každého jedného z nás.

Jednoducho povedané, každý potrebuje mať najlepšieho priateľa, ktorý si ho vždy vypočuje a poradí.