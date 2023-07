Spojené kráľovstvo omylom poslalo blízkemu spojencovi Ruska utajované informácie. Za škandál môže neuveriteľná chyba

Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva spustilo vyšetrovanie po tom, ako jeho úradníci kvôli chybe v adrese nevedomky poslali e-maily obsahujúce utajované informácie blízkemu spojencovi Ruska – do africkej republiky Mali.

Milióny emailov

Ako v piatok informovala agentúra DPA, za to, že „malý počet“ e-mailov určených pre Pentagón bol odoslaný do Mali, môže vynechanie písmena „i“ v adrese: britskí úradníci totiž poslali správy na adresu, ktorá sa končila doménou západoafrickej krajiny „.ml“, a nie doménou americkej armády – „.mil“. Rovnakú chybu minulý týždeň odhalili aj v Spojených štátoch, odkiaľ však do Mali smerovali „milióny vojenských e-mailov“, napísala DPA s tým, že britský škandál je menších rozmerov.

Hovorca britského ministerstva obrany uviedol, že v rezorte sú presvedčení, že uniknuté e-maily neobsahovali žiadne informácie, ktoré by mohli ohroziť operačnú bezpečnosť alebo technické údaje. Spresnil, že „všetky citlivé informácie sa zdieľajú v systémoch navrhnutých tak, aby sa minimalizovalo riziko nesprávneho presmerovania“.

Mali bolo medzi šiestimi africkými krajinami, ktorým ruský prezident Vladimir Putin po kolapse čiernomorskej dohody s Ukrajinou prisľúbil dodávky obilia zadarmo. V krajine tiež pôsobia žoldnieri Vagnerovej skupiny, ktorí bojujú po boku malijskej armády proti džihádistom a ktorí sú spájaní s Kremľom.