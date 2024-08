Speváčka Marta Jandová mala vážnu nehodu, zverejnila desivé fotografie. Fanúšikom oznámila správu, ktorá ich nepoteší

Hoci sa jej v profesionálnej sfére darí, osud sa jej rozhodol ukázať, že je čas spomaliť. Obľúbená speváčka a porotkyňa talentovej šou mala totiž banálnu nehodu, ktorá mala nepekné následky.

Známa Češka včera šokovala fanúšikov, keď najprv do svojho príbehu na sociálnej sieti pridala fotku zakrvavenej nohy a potom ukázala, že to nie je jediné zranenie, ktoré utrpela. 50-ročná Marta Jandová totiž spadla a jej zranenia teraz spôsobili, že do konca prázdnin ruší plány. Má totiž obmedzenú možnosť pohybu.

Nešťastne spadla

Po fotografiách jej zranení nakoniec prišlo aj vysvetlenie. Už z pohodlia domova totiž Marta pridala fotografiu, na ktorej vidieť obe jej nohy, tentoraz už ošetrené a priznala, že za jej zranenia mohla náhoda.

„Včera som mala v Prahe fotenie na titulku mojej knihy, ktorá vyjde v októbri. Hneď po fotení som vonku zakopla o čudný obrubník a rozpleskla sa na ceste,“ priznala speváčka.

„Bohužiaľ, mala som trochu problém vstať a po niekoľkých pokusoch o chôdzu som radšej išla na pohotovosť. Nanešťastie, mám zlomenú kosť v nohe a do konca prázdnin budem skôr v tejto polohe. No, je to na prd, ale mohlo to byť aj horšie,“ dodala.

Hoci tak musela rušiť plány, ako avizovala, nakoniec to poňala s humorom. „Stávajú sa tieto veci len tak, alebo sa mám nad sebou zamyslieť?“ smiala sa na záver príspevku.

Ľudia v komentároch ju hneď podporili a vysvetľovali, že sa to jednoducho stáva a priali jej skoré uzdravenie. Niektorí dokonca pridali aj vlastné historky o tom, ako sa tiež takto zranili a ukázali jej, že v tom nie je sama.