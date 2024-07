Špekuláciám je koniec: Moderátor Michal Kovačič prezradil, či bude súčasťou novovznikajúcej televízie na Slovensku

Na Slovensku vzniká projekt, za ktorým stojí česká internetová televízia DVTV. Tá patrí dvojici Martin Veselovský a Daniela Drtinová, ktorí predtým pracovali v českých verejnoprávnych médiách. Jej pobočku u nás založí bývalý moderátor RTVS Miroslav Frindt, informuje SME. Ten by mal byť aj hlavnou tvárou novej televízie.

Špekulovalo sa, že do televízie by mal nastúpiť aj Michal Kovačič, keďže sa nedávno ukázal v priestoroch DVTV a na Instagrame potvrdil, že sa „konečne stretol s M. Veselovským osobne“. Vtedy však nepovedal, či dostal ponuku byť súčasťou projektu DVTV na Slovensku, ani či by s tým súhlasil.

Špekuláciám je koniec

V podcaste Dobré ráno denníka Sme teraz povedal, že tvárou televízie sa zrejme nestane. Povedal, že jeho príbeh a príbeh Miroslava Frindtha sú diametrálne rozlišné. Nepáči sa mu, že keď moderátor musel pred sedemnástimi rokmi odísť z vtedajšej STV, on tam ostal. Taktiež kritizoval situáciu pred šiestimi rokmi, keď za Jaroslava Rezníka musela odísť jeho manželka Zuzana Kovačič Hanzelová a on tam ostal.

„Nech budem robiť čokoľvek, chcem to určite robiť nielen s novinármi, ktorí sú špičkou na Slovensku, ale aj preukázali, že keď idú do morálnej dilemy, tak sa proste neohnú. Ktorí ukázali, že sú odvážni, tak ako moji kolegovia v Markíze,“ vysvetlil svoj postoj Michal Kovačič v rannom podcaste.