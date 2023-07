Spätné zrkadlá majú „tajné“ tlačidlo a niektorí o ňom netušia: Ak o ňom neviete, vráťte vodičák, hnevajú sa ľudia

Raz za čas sa na sociálnych sieťach objaví video demonštrujúce (pre niektorých) málo známy trik v súvislosti s predmetmi, ktoré používame na dennej báze. Nedávno to bol napríklad hriankovač, ktorý má v spodnej časti tácku na vyťahovanie omrviniek. Aktuálne sa viacerí používatelia rozdelili do dvoch skupín pri spätných zrkadlách a údajne tajnom tlačidle.

Tlačidlo môže predísť nehode

Na TikToku sa začal šíriť typ videa, ktorý ukazuje, na čo slúži „tajné“ tlačidlo v spodnej časti spätného zrkadla. Mnohí z nás vedia, že ide o pomerne bežnú vychytávku, ktorá bola už aj v starších vozidlách a jej funckia má šoféra ochrániť napríklad v situáciách, keď mu vozidlo za ním nebezpečne svieti do očí a svetlo sa odráža práve od zrkadla. Jednoduchým pohybom vie „späťák“ posunúť smerom hore a v prípade, že už to situácia umožňuje, môže ho rýchlo sklopiť do pôvodnej polohy.

Ako sa v komentároch ukázalo, nie každý držiteľ vodičského oprávnenia disponoval touto vedomosťou, čo vyvolalo v druhej skupine pomerne veľkú dávku nepochopenia. „Nerozumiem, ako ste toto nemohli doteraz vedieť. Robím to vždy,“ rozhorčoval sa jeden z komentujúcich. Ďalší vyzýval týchto ľudí, aby vrátili vodičáky a vrátili sa späť do autoškoly. „Som senzitívny na svetlo a táto vec mi veľmi pomáha,“ uviedol iný používateľ.

Nuž, opäť sa ukázalo, že aj takáto bizarná vec vie rozhádať používateľov sociálnych sietí. Ak ste náhodou patrili do skupiny, ktorá o tejto vychytávke doteraz netušila, aspoň odchádzate bohatší o cennú informáciu. Je však dôležité dodať, že nie všetky vozidlá tlačidlom disponujú, no určite ponúkajú iné spôsoby, ako sa s otravným vodičom so zle nastavenými svetlami za vami vysporiadať.