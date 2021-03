V realite to však nie je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Španielsko však pozbieralo odvahu a rozhodlo sa, že sa zaradí medzi prvé krajiny, ktoré koncept štvordňového pracovného týždňa otestujú.

Španielsko by už na jeseň malo spustiť pilotný projekt

Ako informuje portál The Guardian, Španielsko sa zaradí medzi prvé krajiny, ktoré otestujú koncept štvordňového pracovného týždňa. Zatiaľ pôjde len o menší pilotný projekt, do ktorého sa zapojí niekoľko španielskych firiem. Rozhodnutie otestovať koncept oznámila ešte začiatkom tohto roka ľavicová strana Más País. Ďalšie stretnutie politikov, na ktorom sa rozhodne, čo ďalej, by sa malo odohrať už v nasledujúcich týždňoch.

Jeden z členov strany, Iñigo Errejón sa prostredníctvom Twitteru vyjadril, že je najvyšší čas na takúto debatu. S myšlienkou, že by mal mať pracovný týždeň 32 hodín sa totiž zahráva krajina už nejaký ten čas. Koncept štvordňového pracovného týždňa však zaujal viacero krajín, vrátane Nemecka či Nového Zélandu.

Podľa navrhovateľov ide o mimoriadne dôležitý krok vpred, a to najmä teraz, v čase, keď je množstvo ľudí nútených pracovať z domu. Skrátený pracovný týždeň by mohol výrazne vylepšiť mentálne zdravie ľudí a podporiť produktivitu. V súčasnosti je dôležitejšie než kedykoľvek predtým zaoberať sa problémami, ako je napríklad syndróm vyhorenia, celková životná spokojnosť či rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.

Viac hodín neznamená vyššiu produktivitu

Toto nie je prvý prípad, kedy sa Španielsko odhodlalo podstúpiť veľkú zmenu. Napríklad, v roku 1919 sa obyvatelia pustili do 44 dní trvajúceho štrajku, následkom ktorého sa pracovné dni skrátili na 8-hodinové, informuje portál Barcelona. Španielsko sa tak stalo prvou krajinou v západnej Európe, ktorá takúto zmenu zaviedla.

„To, že niekto pracuje viac hodín, neznamená, že je produktívnejší a svoju prácu vykonáva lepšie,“ hovorí Errejón. Detaily pilotného projektu zatiaľ zverejnené neboli. Projekt by však mal zatiaľ trvať tri roky a vládu bude stáť približne 50 miliónov eur. Firmy vďaka tomu budú môcť pracovný týždeň skrátiť bez toho, aby sa museli obávať rizík. Spočiatku by vláda pokrývala 100 % nákladov spájajúcich sa so zmenou. Druhý rok by pokrývala 50 % a tretí rok 33 % nákladov.

Niektorí trvajú na tom, že ľudia majú pracovať viac a nie menej

Odhaduje sa, že do projektu sa zapojí 200 firiem s 3 000 až 6 000 zamestnancami. Dôležité je redukovať počet odpracovaných hodín bez toho, aby dochádzalo k prepúšťaniu či znižovaniu platov. Projekt by mohol byť oficiálne spustený už na jeseň tohto roka. Podieľať sa na ňom bude aj panel odborníkov, ktorých úlohou bude projekt priebežne hodnotiť.

Aj keď projekt oficiálne odštartuje až neskôr, jedna zo španielskych firiem, Delsol, štvordňový pracovný týždeň zaviedla ešte minulý rok. Predbežné výsledky ukazujú, že zamestnanci sú spokojnejší, produktivita sa zvýšila a klesla aj miera absencií. Samozrejme, myšlienka má aj svojich odporcov, niektorí ju dokonca označujú za čisté šialenstvo. Mnohí si myslia, že krajina sa rúti do najväčšej krízy od čias občianskej vojny a na jej zvládnutie je potrebné, aby ľudia pracovali viac a nie menej, píše Reuters.

Pre 4 Day Week Campain sa však vyjadril Joe Ryle, ktorý hovorí, že ak to bude ďalej pokračovať súčasným tempom, ľudia sa zbláznia. Už teraz sú mnohí na pokraji síl a bojujú s depresiou, prepracovanosťou a vyhorením. Štvordňový pracovný deň má jednoznačne viac výhod, ako nevýhod, prospel by ekonomike, mentálnemu zdraviu ľudí, ale aj životnému prostrediu.