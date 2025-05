Sovietska kozmická sonda sa vracia: Po 53 rokoch sa nekontrolovane zrúti na Zem, v hľadáčiku sú mestá u našich susedov

Sovietska kozmická sonda Kosmos-482 mala pôvodne v roku 1972 pristáť na Venuši. Namiesto toho sa v dôsledku poruchy zasekla na obežnej dráhe Zeme. Následne bola rozdelená na viaceré časti a jej pristávacia kapsula uviazla nad našou planétou. Vesmírna relikvia z titánu sa následne začala „hrať“ na satelit a ticho putovala obežnou dráhou našej planéty celých 53 rokov. Dnes sledujeme koniec jej neplánovaného dobrodružstva a čakáme na moment, kedy znovu vstúpi do našej atmosféry.

Daily Mail opísal, že „nekontrolovaný, 500-kilový pristávací modul“ do našej atmosféry vstúpi už zajtra, 10. mája 2025.

Výpočty organizácie The Aerospace Corporation o možnom mieste a čase dopadu zatiaľ nepriniesli jednoznačnú predpoveď. Odborníci odhadujú, že sonda vstúpi do atmosféry v sobotu 10. mája približne o 7:54 ráno stredoeurópskeho času – s možnou odchýlkou až deväť hodín.

#EUSST keeps monitoring object Cosmos-482 Descent Craft. Our latest predictions show that the re-entry window is 2025-05-10 06:47 UTC ±533 min. Estimations about possible re-entry locations will vary significantly until the last hours. Read more https://t.co/WVS6UE3l5C #Cosmos482 pic.twitter.com/wiTTs786Pf

Vzhľadom na orbitálnu dráhu sondy sa predpokladá, že prienik do atmosféry môže nastať kdekoľvek medzi 52° severnej a 52° južnej zemepisnej šírky — čo pokrýva väčšinu obývanej planéty.

Daily Mail zároveň zverejnil mapu veľkých miest, ktoré sa nachádzajú v teoretickom páse dopadu. Kosmos-482 by podľa ich tvrdenia mohol zasiahnuť až 26 veľkých miest – medzi nimi sú Budapešť, Viedeň, Londýn, Hirošima, Bukurešť, Abú Zabí, Rio de Janeiro a mnohé ďalšie.

Ako informuje Space, odborníci z CORDS (Center for Orbital and Reentry Debris Studies) verejnosť upokojujú – napriek „kozmickej hrozbe“ sa o svoje bezpečie naozaj nemusíme obávať.

The Cosmos-482 station will fall to Earth on May 9-10, but there is no threat

According to Roscosmos, the fall of the Soviet station Cosmos-482 does not pose a serious threat. Due to a malfunction in the booster unit, the device remained in a high elliptical orbit around the… pic.twitter.com/sKS51E14hJ

