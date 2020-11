Soňa navrhuje organickú spodnú bielizeň: Pre chamtivosť ľudia začali používať karcinogénne pesticídy a vytvárať nadbytok

Textilný priemysel má negatívny vplyv nielen na našu planétu, ale aj na tisíce ľudí a ich zdravie, ktorých doslova vykorisťuje. Poďme sa však pozrieť na jeho druhú stránku, tú pozitívnu, a na to, ako sa to dá robiť lepšie a v konečnom dôsledku priniesť zážitok z nosenia aj samotným zákazníkom. Soňa Vidiečanová je zakladateľkou slovenskej značky organickej spodnej bielizne Créeme. Je vyrábaná z naturálnych materiálov a už na prvý pohľad pôsobí minimalistickým estetickým dojmom, ktorý je pre Soňu charakteristický aj v bežnom živote.

Množstvo dobrých nápadov vzniká v situáciách, kedy je človek nútený niečo vo svojom živote zmeniť. To je aj prípad Soni Vidiečanovej, ktorú k organickej spodnej bielizni priviedla osobná skúsenosť. “Prešla som si kožnou alergickou reakciou na syntetický materiál, kvôli ktorej som sa rozhodla študovať viac do hĺbky materiály a ďalšie komponenty z čoho a ako sú vyrábané, aby som pochopila, kde je chyba,” opisuje Soňa, ako si začala uvedomovať, že aj oblečenie dokáže vplývať na zdravie človeka.

Predpokladám, že väčšina z nás, keď si predstaví kvalitnú spodnú bielizeň, vynára sa jej v číro bielej farbe. Ide však o obrovský mýtus, ktorý spočiatku prekvapil aj ju. “Vtedy som narazila na informáciu, že bavlna nie je biela, ale vyrastá v nádhernúch farbenostiach podobnej ľudskej pokožke, ako je béžová a hnedá, a môže sa tak z nej stať každodenný nositeľný dôležitý kúsok,” vysvetľuje.

Soňa sa začala viac zaujímať o ekologickú stránku oblečenia a navštevovať podujatia spojené s lokálnymi českými a slovenskými výrobcami a prišla s nápadom, ktorý vyplnil dieru na slovenskom trhu a priniesol organickú bielizeň do viacerých slovenských domácností.

“Zistila som, že tu nie je nikto, kto by vyrábal spodnú bielizeň a využíval tieto farebnosti, ktoré sú pre nás ľudí tak prirodzené a sami dermatológovia odporúčajú precitlivenej pokožke nosiť len svetlú, 100% (najlepšie organickú) bavlnu,” hovorí Soňa.

Nosenie spodnej bielizne ako zážitok

Na otázku, prečo sa rozhodla zamerať práve na spodnú bielizeň, hovorí, že práve tá sa od rána dotýka našej pokožky. Máme ju oblečenú po celý svoj deň a častokrát dbáme skôr na oblečenie navrchu, ktoré vidia ostatní. “Nosíme ju skôr z nutnosti či funkčnosti a úplne si pritom zabúdame užívať jej nosenie jednoducho preto, že sa chceme cítiť božsky, tu a teraz. Možno v 21. storočí je to o vnímaní, bytí, či cítení sa dobre vo svojom tele, že naturálna spodná bielizeň nám len podčiarkne tieto pocity. V Créeme podporujeme prirodzenú krásu, jej krivky a nežnosť žien,” pokračuje vo svojom rozprávaní zakladateľka jedinečného slovenského konceptu.

A presne to by malo byť primárne cieľom nášho oblečenia, ktoré nosíme. Neobliekame sa totiž pre niekoho iného, ale predovšetkým pre seba. A prostredníctvom kvalitných materiálov môže byť aj z takejto rutinnej činnosti obrovský zážitok. “Pochopila som, že som viac na zážitky, než na vymieňanie či striedanie vecí (či oblečenia) okolo seba, aby som mala stále niečo nové a viac nakupovala. Ja som vždy bola minimalistická, posledných 5 rokov môj basic sú napríklad slim jeansy a keď sa mi roztrhnú, tak si kúpim (vychádza to raz ročne) jedny nové. Viem, čo mám rada a viem, čo sa mi páči, nevlastním veľa materialistických veci a mám rada okolo seba málo veci. To mi vytvára poriadok v mojom prostredí kde som, a teda poriadok aj v mojej mysli,” hovorí Soňa.

Na základe tohto princípu Soňa pristupuje aj ku svojej značke Créeme a dizajnovaniu jej modelov spodnej bielizne. “Zameriavam sa na každodennú spodnú bielizeň, ktorá je minimalistická – must have v našich šatníkoch a nechcem prichádzať s veľa druhmi, držím sa hesla keep it simple. Preto sa sústredím na základné strihy v základnej telovej farebnosti (béžová a chcem prísť aj s hnedou), ktoré chcem podľa spätnej väzby zákazníčok vždy zlepšovať a aj zlepšujem, pretože každý máme iné telo a neviem sa úplne vcítiť do žien, ktoré majú C košíky, keďže ja C košíky nemám,” vysvetľuje. Aj toto je jedna z ďalších vecí, ktoré sú na značke Créeme obdivuhodné. Nesnažia sa ísť totiž násilne s trendami, ale skôr sa zameriavať na zákazníkov a ich pestrú individualitu a potreby.

“V Créeme som prišla s udržateľným balíčkom, pretože spodná bielizeň je o tom, aby sme si jej nosenie užívali tu a teraz a nepotrebujeme v šatníku vlastniť veľké množstvá. A keďže máme 7 dní v týždni, stačí nám tak 8 kusov nohavičiek, kedy 7 dní nosíme a ôsmy deň perieme,” dodáva. V tomto duchu Créeme ponúka aj výhodnú akciu, pri kúpe ôsmych kusov spodnej bielizne sa zákazníkom automaticky odpočíta 7-percentná zľava z nákupu.

Kvôli chamtivosti ľudia vysadili polia bavlny a nestarali sa o ne

Okrem spomínaných výhod organickej spodnej bielizne Créeme je ďalšou nepochybne jej ekologická stránka a prístup. Nie iba k planéte, ale aj k samému sebe, čo by malo byť pre nás neustále dôležité. V čom je teda rozdiel medzi konvenčnou a organickou bavlnou?

“Konvenčná bavlna sa pestuje na veľkých poliach, kde chýba biodiverzita, ako Gandhi povedal: Mother Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed. Matka Zem miluje rozmanitosť, (preto máme toľko druhov rýb, vtákov, rastlín, či ľudských rás), avšak kvôli chamtivosti ľudia vysadili polia bavlny a začali vytvárať nadbytok, nestarali sa o ne a začali používať syntetické neregistrované pesticídy, ktoré sú karcinogénne a mne sa zdá, akoby sme zabudli, čo je to starostlivosť (o seba, o druhých ľudí, o pôdu, o planétu),” vysvetľuje Soňa. “Pri GOTS organickej bavlne, je toto zakázané a je to jedna veľká samostatná ríša pestovania, ale napríklad sadia bavlnu s inými rastlinami, využívajú kompostovanie, či striedajú rôzne rastliny na jednom poli.”

Značka Créeme vyrába všetky svoje produkty z materiálov od výrobcov, ktorí majú spomínaný GOTS alebo OECO-TEX certifikáciu pre biobavlnu.

“Momentálne sa všade stále hovorí o textile, ako je podstatné využívať organickú bavlnu vs. konvenčnú bavlnu, to je určite super. Avšak oblečenie a módne doplnky majú aj ďalšie komponenty, na ktoré sa treba pozerať pri ich výrobe a vplyve na naše zdravie. A čo sa týka spodnej bielizne, nie je možné ju vyrábať bez komponentov, aby sme si vedeli zmenšovať a zväčšovať ramienka alebo bez gumičiek, vďaka ktorým sa vieme v spodnej bielizni slobodne hýbať.” Créeme sa však aj napriek tomu snažil nájsť čo najlepší spôsob a na tieto komponenty používa iba mosadz.

“Mosadz sa skladá z medi a zinku a je bezniklová. Meď je antibakteriálna a o jej dôležitosti v našich životoch už boli presvedčené aj staré kultúry, kedy v Číne sa jej hovorilo qi, symbol zdravia a v Egypte ju v hieroglyfoch označovali ako akhn, symbol večného života. Gumičky sú vyrábané stále zo syntetiky, lebo tu iná možnosť ešte, žiaľ, nie je, majú však OEKOTEX certifikát a sú zdravotne nezávadné,” vysvetľuje tajomstvá jednotlivých prvkov Soňa.

Princíp Cradle to Cradle

Dôležitý aspekt v módnom priemysle nie je iba samotná výroba, ale aj otázka, čo s vynoseným oblečením. Zaoberajú sa v ňou aj v Créeme, kde sa riadia konceptom Cradle to Cradle, a teda nespájajú syntetické a prírodné materiály vo vlákne. Oblečenie tvorené zo zmesového materiálu so zložením 95 % bavlny a 5 % lycry je vo vlákne veľmi úzko spojené a nie je možné ich mimo laboratórnych podmienok od seba oddeliť. Tým sa vytvára ďalší odpad na skládkach. “Preto dizajnujeme tak, aby bolo vždy všetko stopercentné a len to spolu zošijeme, čo sa dá neskôr od seba odpárať,” vysvetľuje Soňa.

“Už vieme, že je technológia, ktorá dokáže zrecyklovať bavlnený úplet a vytvoriť z neho opäť nové vlákno, aby sa mohol vytvoriť nový textil a zároveň všetky kovové komponenty tam tavia a odlievajú na mieru z mosadze, takže by sme to mali opäť vedieť roztaviť. Ale odteraz po rok, kedy naozaj začneme spätne získavať spodnú bielizeň recykláciou, sa môže veľa vecí zmeniť. Napríklad môže vyjsť zákon o textile, že sa už nebude vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale bude sa brať ako samostatný odpad. To by dávalo cirkulárnej ekonomike nový rozmer,” opisuje Soňa možnosti, ako by sa dalo v budúcnosti narábať s opotrebovaným oblečením ekologickejšie.

Kvalitná spodná bielizeň nie je záležitosť iba niekoľkých nosení. Pri správnej starostlivosti nám môže vydržať naozaj dlho. “Spodná bielizeň je najviac zaťažujúci kúsok v našich šatníkoch, oproti nohaviciam, či inému oblečeniu, si ju fakt len raz oblečieme a dáme ju do prania. My zákazníčkam odporúčame používať hlavne bio prášky, aby pokračovali v našej ceste, nepoužívať sušičku, ale vždy prirodzene nechať uschnúť,” hovorí o starostlivosti o produkty Soňa.

“Ako ľudstvo máme stále tendenciu rozdeľovať ľudský a prírodný svet. Tak rovnako ako bavlna je prírodný materiál a je biologická, tak sme aj my biologické bytosti. Prirodzené správanie 100 % nefarbenej bavlny je, že sa stiahne počas prania a keď si ju oblečieme, hýbe sa s nami počas nosenia a prispôsobuje sa nám. Bavlna nie je nijako synteticky upravovaná ani farbená a tak si chránime zdravie, preto si treba uvedomiť, že sa inak správa počas nosenia ako zmesové materiály, čo i len spojenie 95 % bavlny a len 5 % lycry (elastan).” Pre porovnanie s bežnou spodnou bielizňou ju stačí vyskúšať a rozdiel pravdepodobne pocítite priamo na vašej koži.

Créeme je značka, ktorá má množstvo výhod. Nespráva sa priaznivo iba k nášmu telu, ale aj k planéte. Je totiž dôležité myslieť aj na to, akú stopu po sebe zanechá. Množstvo ľudí má ku ekologickým značkám výhrady predovšetkým v ich cene. Treba si však uvedomiť, že pri starostlivosti vám toto oblečenie vydrží oveľa dlhšie a z tohto hľadiska napokon ušetríte aj vaše financie. Ako hovorí Soňa, je to však každého slobodná vôľa, aký svet tvorí.

Stopercentne prírodné materiály

“21 eur za nohavičky od Calvina Kleina, 19 eur od Victoria’s secret, 16,95 Créeme? Nemyslím si, že ide o cenu konečného produktu. A nemám rada porovnanie, že toto je dobré a toto je zlé, pretože každý z nás si ideme svoj vlastný smer. Sú ženy, ktoré kvôli precitlivenej pokožke nebudú nosiť iné materiály, než stopercentne prírodné a certifikované, pretože chcú byť k sebe nežné, tu a teraz. Môže tak existovať konflikt medzi tým, čo si jednotlivci želajú a tým, čo je dobré pre nich, zároveň aj pre spoločnosť ako celok alebo pre životné prostredie,” hovorí Soňa. Vďaka značke Créeme môžeme teda aj na slovenskom trhu nájsť organickú spodnú bielizeň, za ktorú sa nám naše telo poďakuje.

Vysoký konzum ako obrovský problém

Ekologickejší módny priemysel však nie je o tom, aby sme nahradili fast fashion oblečenie rovnakým množstvom toho ekologickejšie vyrábaného. “Za značkami sú stále ľudia. Nie sú to anonymní roboti. Aj za konvenčnými značkami sú stále ľudia. Teraz som čítala na Forbes, že podľa dát McKinsey v súčasnosti investície do udržateľnosti firiem v USA stoja 30 biliónov dolárov ročne, čo predstavuje 68-percentný nárast od roku 2014 a desaťnásobný od roku 2004 (údaje sú pre rôznorodé priemysle, nie len pre fashion).”

“Avšak podľa mňa je tu jeden obrovsky problém, a tým je, že stále je tu vysoký konzum. Pretože investori budú stále tlačiť na rýchly predaj a rýchly finančný rast, aj keby firmy prejdú na recykláciu, tak to stále nie je riešenie. Podľa mňa je riešenie – viac užívať a menej vlastniť a voliť si dlhodobý proces. Keď človek začne vnímať svet ako celok, zrazu pochopí, ako je všetko navzájom prepojené.” Podľa Soni je jedným zo základov ekologickejšieho prístupu k nakupovaniu práve obmedziť jeho množstvo.

“Inšpirujú ma firmy ako Nudie jeans, Veja shoes či Patagonia. Sú na trhu od 12 a viac rokov a všetci zvolili dlhodobú cestu podnikania, kedy postupne krok po kroku budovali a bez tlačiacich investorov na rýchly zisk, bez obetovania ľudí pre peniaze, či bez obetovania a ťaženia zdrojov planéty pre peniaze. O to viac pri ich súčasnej prirodzenej veľkosti vie Patagonia kúpiť pozemok, aby ho chránila ako územie, či Veja shoes dokáže miesto minutia peňazí na marketing rozdeliť zarobené peniaze medzi zamestnancov, a Nudie jeans podporiť ďalšiu novú udržateľnú značku, ktorá tvorí zodpovedne.” A aj toto pozadie obrovského textilného priemyslu by malo byť pre nás dôležité a mali by sme ho čo najlepšie poznať.

A ako vníma situáciu spojenú s ekológiou na Slovensku? “Myslím si, že vďaka petícii za klímu, za budúcnosť, sa bude o tejto téme oveľa viac rozprávať a je to ukážka toho, že ju ľudia vnímajú. A úprimne sa z toho teším,” uzatvára Soňa.

Značka organickej spodnej bielizne Créeme je na Slovensku už niekoľko rokov. Ak vás zaujíma viac podrobností o ich práci a prístupe, navštívte oficiálnu stránku Créeme alebo profil na Instagrame.